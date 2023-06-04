Забудьте о прошлом! 8 привычек, которые делают людей счастливыми, — проверьте, сколько из них есть у вас

Эксперты утверждают — уровень счастья не связан напрямую с количеством денег Стас Соколов / NGS.RU Поделиться Поделиться





Для счастья всем нам нужно разное. Распространенная ошибка — ждать лучшего момента, чтобы это самое счастье испытать. Когда дети вырастут, повысят на работе и ипотека станет в два раза меньше. Обычно свое простое счастье люди осознают, когда видят рядом смерть или страшные болезни. А в повседневной жизни не замечают. Но есть те счастливчики, которые умеют радоваться каждому дню — их привычки и записали наши коллеги из Wday.ru.

Не ждут похвалы и одобрения, а живут по своему сценарию Счастливые люди редко обращают внимание на общественное мнение, ведь всем не угодишь. У них есть своя точка зрения и они не меняют ее, даже если все вокруг думают иначе. При этом они не вступают в бессмысленные споры и понимают, что любое мнение имеет право на жизнь. Любят и заботятся о себе Этот пункт может показаться странным, ведь все люди любят себя, но так только кажется. На самом деле многие не уделяют себе должного времени и внимания, откладывают свои «хотелки» на потом, а поход к врачу переносят на лучшие времена, когда будут деньги, время или звезды сойдутся.

Счастливые же люди без лишнего эгоизма любят себя и наполняют как внешне, так и внутренне. Они отказались от роли жертвы обстоятельств и просто взяли жизнь в свои руки. Принимают данность такой, какая она есть, но пытаются изменить всё к лучшему Такие люди обычно смотрят на жизнь реально, без лишних ожиданий и розовых стекол. При этом проблемы они воспринимают не как вселенский крах, а как возможность стать сильнее. А где это нереально — просто переживают их и дают волю своим эмоциям. Живут сегодняшним днем, но планируют будущее Чего счастливчики точно не делают, так это не мусолят в голове прошлые ошибки и обиды. Что было, то прошло, прошлого не вернешь. А вот жить сегодняшним днем — это их выбор. В каждом дне они находят что-то хорошее или создают это хорошее сами.

Деньги для них менее важны, чем время. Однако они планируют расходы и живут по возможностям, а не тратят половину зарплаты в первый же день, чтобы испытать кратковременное удовлетворение от импульсивных покупок. Делают то, что их пугает, преодолевают страхи и добиваются своих целей Они говорят «да» новым начинаниям, даже если впереди неудобства, страх провала, а выгода пока туманна. Потому что счастливые люди знают: там, где сложно, и есть их точка роста.

Не игнорируют полноценный и качественный отдых Они не пропадают на работе допоздна и не доделывают за всеми отчеты после конца рабочего времени. Они хорошо разделяют, где время поднапрячься, а когда стоит отключить телефон и уделить время себе и семье, и не нарушают эти правила никогда.

Делают здоровье приоритетом Это не те люди, которые начинают интересоваться своим здоровьем уже после того, как уезжают в больницу на карете скорой помощи. Они следят за собой и при первом же недомогании выясняют причину, а не ждут, авось само пройдет. А еще они не пренебрегают физическими нагрузками. Кстати, при занятиях спортом высвобождаются эндорфины, а именно они отвечают за хорошее настроение и чувство счастья. Тратят деньги не на вещи, а на эмоции Брендовые вещи или дорогие гаджеты такие люди покупают, только если они им действительно нужны и по карману, а не для того, чтобы доказать кому-то свою крутость и значимость. Они предпочитают платить не за вещи, а за эмоции — на это счастливчики никогда не скупятся.

Ученые давно доказали, что чувство эйфории от впечатлений сохраняется гораздо дольше, чем такое же чувство от покупки пусть даже желанной вещи. Поэтому счастливые люди стараются меньше захламлять жилье, больше выходить из дома и куда-то ездить. В чём секрет счастливой жизни

Михаил Лабковский — самый узнаваемый психолог в России, по версии Forbes, он зарабатывает не меньше 130 миллионов рублей в год Дмитрий Емельянов / E1.RU Поделиться Поделиться





Михаил Лабковский — один из самых узнаваемых и дорогих психологов России. С ним встретились наши екатеринбургские коллеги из E1.RU и поговорили о том, что же все-таки нужно, чтобы стать счастливым.



— Люди любят говорить, что не в деньгах счастье. Как вы считаете, зависит ли счастье от достатка?

— Счастье от достатка не зависит никоим образом, и если вам нужен пример, то индекс счастья самый высокий в тех странах, где бедность, в странах Латинской Америки. А в странах, где денег много, высокий процент суицида, в Швейцарии например.

— Вы хорошо зарабатываете, это не тайна. А расскажите, на что вы сами тратите деньги?

— Когда крупные деньги, то вот квартиру купил себе, машину, а когда просто хороший заработок — одежду. Дело в том, что у меня всегда деньги уходили, даже когда их было мало. Так что это просто личная особенность. Я сам не могу на этот вопрос ответить, так хоп — и денег уже нет, куда потратил — не знаю.



— Может, в этом и счастье — не считать деньги?

— Считать деньги — это уже тревога людей, которые начинают чего-то бояться.

— Тогда стоит избавляться от этой привычки?



— Ну смотрите, тогда можете и без денег остаться. Это ваша жизнь. Я могу только про себя говорить.

— Если деньги для счастья не важны, то, например, секс важен? Например, для супружеской пары.

— Даже семья не играет никакой роли в вопросах счастья.

«Для счастья необходимы легкий характер, отсутствие обид, разочарований, зависти, низкой самооценки, тревоги и страхов» Михаил Лабковский

Счастье — это эмоция, кратковременная, кстати.

— То есть невозможно долгое время быть счастливым?



— Возможно создать счастливый фон, что вы довольны своей жизнью, довольны собой, тем, как вы живете, себя принимаете и мир вокруг себя, у вас внутренняя и внешняя гармония. Тогда вы счастливы. Тогда и человек реализуется. Счастье в труде.

— Есть ощущение, что особенно в России люди любят пострадать, как будто это некая болезнь. Как ее вылечить?

— Перестать страдать. Это же выбор, когда человек так хочет жить или по-другому.