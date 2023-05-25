Сексолог назвал 4 неожиданных критерия, которые мужчины оценивают в женщинах на первом свидании, — а вы с ним согласны?

Эксперт советует для первой встречи выбрать расслабленный образ, а не парадный Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Часто мужчины даже сами для себя не формулируют, что же их привлекло в избраннице. Просто искра, огонь, затмение, и вот вы уже идете под венец (какой кошмар). Но если пытать их хорошенько — выяснится неожиданное: они считают привлекательным совсем не то, что мы. Наши коллеги из Wday.ru узнали у эксперта, что мужчина сразу оценивает на первом свидании.



Психолог-сексолог Дмитрий Гухман считает, что мужчин притягивают женщины, которые внешне соответствуют образу женщины из «его стаи». Когда мужчина видит в женщине те черты лица, которые есть в женщинах из его семьи, он подсознательно считывает ее, как родную. Дмитрий Гухман — психолог-сексолог, эксперт психологии отношений, женский коуч, спикер в женских сообществах и клубах. Также эксперт считает, что мужчины на подсознательном уровне проверяют, что у женщины нет проблем со здоровьем и вредными привычками.



— Поэтому не нужно выливать на себя треть флакона духов. Мужчинам нравятся животные триггеры — естественный запах женщины. Сквозь духи он его не почувствует, а вы не почувствуете его. Поэтому обнимайтесь на первом свидании и понюхайте его за ушком, если всё отлично — вы это поймете, — считает психолог. Кстати, вопреки расхожему мнению, что на первое свидание нужно наряжаться, Дмитрий советует сделать акцент на расслабленности. — Каждому мужчине важна легкость образа. Не старайтесь удивить мужчину феерическим нарядом. Стиль casual прекрасно подойдет для первой встречи, ведь это еще не свидание, а знакомство, которое дает понять вам обоим, стоит ли продолжать общение, — говорит Гухман.

По мнению сексолога, мужчины обращают внимание и на статус женщины. — Если у вас есть возможность взять с собой на свидание брендовую, дорогую сумочку, дорогой телефон или вы можете приехать на своем авто — сделайте это обязательно. В голове мужчина сразу всплывают мысли «она может о себе позаботиться, дает себе всё самое лучшее», — заключает эксперт.

Мужчины, вы согласны с этими пунктами? Внешность главное, остальное детали Должна быть легкой и интересной в общении, иначе ничего не выйдет Смотрю, как одета, на какой машине приехала — мне важен статус Главное, чтобы занималась интересным делом, а не была бездельницей Только на глаза смотрю, они всё скажут Неосознанно выбираю, наверное всё вместе Я женщина, хочу посмотреть ответы

На что обращаем внимание в первую очередь Семейный психолог Светлана Цветкова назвала сигналы, на которые стоит обратить внимание на первых свиданиях. Если в ваших зарождающихся отношениях происходит нечто похожее, то задумайтесь, вполне возможно, что ваш спутник или спутница вам не подходят.

Тревожным симптомом можно считать ситуацию, когда партнер откровенно нарушает ваши границы и посягает на личное пространство: не считает нужным спрашивать разрешения, чтобы воспользоваться вашими личными вещами, заглядывает в телефон или компьютер, читает переписки с другими людьми.



Еще один маячок — человек не интересуется вашей жизнью, ему не интересно, где и кем вы работаете, чем занимаетесь, как любите проводить время. Это может говорить о том, что вы как личность ему не нужны, а только как некая функция. Партнер не смотрит в глаза, постоянно в телефоне, занят своими делами даже на свидании.

— Тревожный сигнал — когда у человека случаются приступы агрессии: крик, раздражение, несдержанность или такая крайность как рукоприкладство. Даже если агрессия направлена не в ваш адрес, не стоит оставлять этот момент без внимания. Ситуации, когда партнер пытается прибегнуть к манипуляциям. Например, перестает разговаривать после ссоры, вместо того чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Часто не отвечает на звонки и сообщения. При этом всем видом показывает, что таким образом «наказывает» вас за неугодное поведение, — объясняет психолог.



Среди прочего Светлана Цветкова выделяет излишнюю навязчивость, преследования, слежки, чрезмерную и беспочвенную ревность. Человек часто лжет по пустякам, противоречит сам себе, не исполняет своих обещаний. Если вы замечали что-то из перечисленного (а может быть, и всё вместе), то, скорее всего, вам с этим партнером не по пути.



— Задумайтесь, если вас постоянно критикуют, учат жизни и дают непрошенные советы. Если партнер подавляет вашу волю, желания, диктует свои условия. Если осуждает и обесценивает ваши собственные действия и результаты. Будучи влюбленными, мы часто готовы сделать для любимого человека всё что угодно, отдать всё, что имеем, но должен насторожить тот случай, когда партнер только принимает от вас любые блага, но не спешит дать что-то взамен. Это касается и материальной стороны вопроса, и эмоциональной.