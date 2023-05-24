    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 21

    1 м/с, с-з

    764мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd80.17eur86.55

    13 июня — круглый стол «Упал, очнулся, гипс: как восстановить здоровье после травм»

    407

    По статистике страховщиков, чаще всего люди получают травмы в быту и при занятиях спортом, при этом мужчины — чаще, чем женщины. А самые распространенные из них — ушибы и переломы. Не всем удается отделаться легким испугом, иногда приходится тратить значительное время на восстановление. О том, как проходит реабилитация после травм, поговорим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    — Какие травмы сегодня наиболее распространены? В каких ситуациях люди их получают чаще всего?

    — После каких травм приходится дольше всего восстанавливаться? От чего зависит скорость восстановления после травм?

    — Каким образом происходит реабилитация после травм? Какие методы используются для этого?

    — Новые технология и техника для реабилитации.

    — Какими могут быть последствия травм, если не пройти реабилитацию?

    — Можно ли предотвратить травму? Какие способы профилактики травм эффективны?

    К участию приглашаются: врачи-травматологи, реабилитологи, хирурги, руководители медицинских клиник и санаториев.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

    План мероприятий

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close