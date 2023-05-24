13 июня — круглый стол «Упал, очнулся, гипс: как восстановить здоровье после травм»

По статистике страховщиков, чаще всего люди получают травмы в быту и при занятиях спортом, при этом мужчины — чаще, чем женщины. А самые распространенные из них — ушибы и переломы. Не всем удается отделаться легким испугом, иногда приходится тратить значительное время на восстановление. О том, как проходит реабилитация после травм, поговорим на круглом столе.



Вопросы для обсуждения:



— Какие травмы сегодня наиболее распространены? В каких ситуациях люди их получают чаще всего?



— После каких травм приходится дольше всего восстанавливаться? От чего зависит скорость восстановления после травм?

