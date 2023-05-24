13 июня — круглый стол «Упал, очнулся, гипс: как восстановить здоровье после травм»

По статистике страховщиков, чаще всего люди получают травмы в быту и при занятиях спортом, при этом мужчины — чаще, чем женщины. А самые распространенные из них — ушибы и переломы. Не всем удается отделаться легким испугом, иногда приходится тратить значительное время на восстановление. О том, как проходит реабилитация после травм, поговорим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
— Какие травмы сегодня наиболее распространены? В каких ситуациях люди их получают чаще всего?
— После каких травм приходится дольше всего восстанавливаться? От чего зависит скорость восстановления после травм?
— Каким образом происходит реабилитация после травм? Какие методы используются для этого?
— Новые технология и техника для реабилитации.
— Какими могут быть последствия травм, если не пройти реабилитацию?
— Можно ли предотвратить травму? Какие способы профилактики травм эффективны?
К участию приглашаются: врачи-травматологи, реабилитологи, хирурги, руководители медицинских клиник и санаториев.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru