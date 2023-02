Хулиганское, или Как справиться с подростковой преступностью

К своим 24 годам каждый пятый участник экспериментальной группы имел судимость — но в контрольной группе судимость имел каждый третий. Вот тут-то и проявился экономический эффект программы, установленный исследователями из Высшей коммерческой школы Парижа (их работа The Impact of Childhood Social Skills and Self-Control Training on Economic and Noneconomic Outcomes: Evidence from a Randomized Experiment Using Administrative Data была опубликована в журнале — American Economic Review в августе 2022 года).