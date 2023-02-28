Хулиганское, или Как справиться с подростковой преступностью

Драки подростков в петербургских торговых центрах вызвали беспокойство самого высокого начальства — такого здесь давно не было. Реакция власти двоякая — от «держать и пресекать» (запрещать, изымать, интернет по паспорту, вот это вот все) до ностальгических причитаний о волшебном СССР, в котором были «кружки юннатов» и «хоккейная коробка в каждом дворе».

Не поможет ни то, ни другое, скажут экономисты. Если вы действительно хотите справиться с подростковой преступностью, вам не помогут ни бесплатные спортивные секции, ни комендантский час для детей до 16.



А что поможет?

Обучение детей навыкам социального взаимодействия.

В середине 1980-х канадские города столкнулись с зашкаливающим ростом уровня подростковой преступности, справиться с которым не помогали никакие традиционные меры: участников молодежных банд не пугали ни полицейские дубинки, ни тюремные сроки. Довольно быстро выяснилось, что главной проблемой для правоохранителей стали подростки… но не только из неблагополучных семей (это было бы слишком просто), а такие, кто по каким-то причинам не смогли сформировать навыков социального общения. Они просто не реагировали на слова взрослых и других сверстников и формировали свой круг общения и связей — такой, в котором их понимали и в котором им было комфортно. Напугать их было, в общем-то, невозможно — у них была своя система ценностей и представлений о прекрасном.



Проблема была в том, что навыки социального общения формируются у человека в 6–7 лет, и если этот возраст упущен — тут уж ничего не поделать. А с семилетними хулиганами еще можно найти контакт.

Попробуем, решили канадские психологи. И в 1984 году стартовал так называемый «Монреальский эксперимент», на первом этапе которого воспитатели 53 детских садов оценили психологические особенности и поведение 1 000 мальчиков, которым предстояло перейти из детсада в школу.

Из отобранных воспитателями детей исследователи Монреальского университета отнесли к группе риска 250 жестоких и агрессивных мальчиков, оценив, что у этих детей повышенные шансы не окончить школу и высокая вероятность совершить преступления в будущем. Группу риска, в свою очередь, случайным образом разделили на две подгруппы, одна из которых стала экспериментальной, а вторая — контрольной.



В течение двух лет психологи обучали маленьких хулиганов основам самоконтроля и социального взаимодействия. Речь шла не о знаниях, а о навыках — как правильно общаться, как задавать вопросы и слушать ответы, как поддерживать зрительный контакт, как заставить себя соблюдать правила, что делать, если чувствуешь прилив злобы. Группы состояли из 4–7 детей, в них было только по одному-два драчливых ребенка, а остальные — дети с хорошо развитыми «мягкими» навыками: чтобы избежать возможного негативного влияния «проблемных» детей друг на друга.



Что получилось? Нет, «плохие и злые» мальчики не стали «хорошими и добрыми». Они оставались такими же агрессивными и готовы были при случае решить проблемы силой, но… уже к концу начальной школы у детей из экспериментальной группы вдвое реже наблюдались проблемы с успеваемостью, чем у их сверстников из контрольной группы (таких же агрессивных, но не участвовавших в тренинге), а в подростковом возрасте они намного реже совершали правонарушения.



Хулиганы остались хулиганами — но тут был важный нюанс.



К своим 24 годам каждый пятый участник экспериментальной группы имел судимость — но в контрольной группе судимость имел каждый третий. Вот тут-то и проявился экономический эффект программы, установленный исследователями из Высшей коммерческой школы Парижа (их работа The Impact of Childhood Social Skills and Self-Control Training on Economic and Noneconomic Outcomes: Evidence from a Randomized Experiment Using Administrative Data была опубликована в журнале — American Economic Review в августе 2022 года).



«Затраты» на программу (около $ 8 000 на каждого участника в ценах 2020 г.) сравнялись с «выигрышами» — сокращением расходов налогоплательщиков на полицию (участники программы совершали меньше преступлений) и на дополнительное школьное обучение (мальчики лучше учились).

Больше того, выяснили ученые, эффект от обучения детей социальным навыкам сохраняется на всю жизнь. К 39 годам участники экспериментальной группы зарабатывали на 20% выше сверстников — таких же хулиганистых, но не проходивших «социального» обучения.

Позитивные эффекты эксперимента ученые объясняют развитием трех навыков — умением контролировать эмоции, умением удерживать внимание (важно для образования) и ростом уровня доверия участников программы к окружающим. Последнее важно для формирования социальных связей, которые помогут человеку найти работу и поддержку.



Изучение результатов «Монреальского эксперимента» позволило сделать несколько важных выводов.

Первый: тем, кто хулиганит сейчас, помочь уже нельзя. Если человек не усвоил определенных социальных навыков в детском возрасте — тут уже ничего не сделать.



Издержки от асоциального поведения можно снизить, но для этого нужно заниматься с подростками из группы риска в детстве — в младшей школе, а результата придется ждать полтора десятилетия.

И доверие — такая штука, которой можно научиться. И это внушает оптимизм.

Дмитрий Прокофьев