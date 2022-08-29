28 сентября — правовая дискуссия «Интеллектуальное право 2022»

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает участников рынка интеллектуальных прав и интеллектуальной собственности — патентных поверенных, правообладателей, пользователей интеллектуальных прав, а также судей, рассматривающих споры вокруг интеллектуальной собственности, и представителей Роспатента и подведомственных ему учреждений на вторую ежегодную правовую дискуссию «IT/IP 2022».
Вопросы к обсуждению:
- Параллельный импорт.
- Цифровое право.
- Патентное право.
- Авторские и смежные права
- Репутационная защита.
Модератор: Павел Горошков, журналист
Правовая дискуссия «Интеллектуальное право 2022» состоится 28 сентября 2022 года в 12:00 в традиционном смешанном формате — в конференц-зале №223 БЦ «Лениздат» и в ZOOM.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
По вопросам участия:
Стравинскайте Диана, +7 (981) 770–33–98, diana@fontanka.ru