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    Правовые дискуссии

    28 сентября — правовая дискуссия «Интеллектуальное право 2022»

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    Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает участников рынка интеллектуальных прав и интеллектуальной собственности — патентных поверенных, правообладателей, пользователей интеллектуальных прав, а также судей, рассматривающих споры вокруг интеллектуальной собственности, и представителей Роспатента и подведомственных ему учреждений на вторую ежегодную правовую дискуссию «IT/IP 2022».

    Вопросы к обсуждению:

    • Параллельный импорт.
    • Цифровое право.
    • Патентное право.
    • Авторские и смежные права
    • Репутационная защита.

    Модератор: Павел Горошков, журналист

    Правовая дискуссия «Интеллектуальное право 2022» состоится 28 сентября 2022 года в 12:00 в традиционном смешанном формате — в конференц-зале №223 БЦ «Лениздат» и в ZOOM.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    По вопросам участия:

    Стравинскайте Диана, +7 (981) 770–33–98, diana@fontanka.ru

    План мероприятий

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