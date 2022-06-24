Металлический бум. Кому от санкций жить хорошо

Из-за западных санкций просел экспорт черных металлов через порты Балтики, зато развил успех Дальний Восток. Наши металлы разлюбила Латвия, но все так же и даже больше любят Бельгия, Турция и Мексика. А ещё всё хорошо у Лисина и Абрамовича, а Мордашов жалуется. «Фонтанка» разбиралась, кто, кому и где продает теперь металлы.



Фото: Александр Чиженок/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Сразу уточним: шум, поднявшийся из-за запрета литовских властей на железнодорожный транзит черных металлов в Калининград, носит больше политический, нежели экономический характер. На 1 июня доля калининградского порта в морском экспорте российского чермета составляла менее 11% применительно ко всем портам Балтийского моря и менее 3% ко всем портам вообще.

«Фонтанка» получила доступ к закрытой статистике экспорта черных металлов. Находить обходные пути и черные ходы журналистам теперь приходится из-за того, что Федеральная таможенная служба РФ засекретила всю статистику внешней торговли начиная с февраля 2022 года. Теперь, чтобы разобраться в том, что происходит в экономике страны, приходится искать закрытые базы и перепроверять их данными из таможенной статистики основных стран — импортеров российских товаров. У них она все еще в открытом доступе.

Следует оговориться: в статистику, которой оперировала «Фонтанка», попали только те номенклатуры черных металлов, которые обрабатываются как генеральные грузы. Те, что перегружаются навалочным способом (металлолом, окатыши и др.), не учитывались, хотя на них приходится примерно 20% от всего объема экспорта черных металлов. Традиционный лидер экспорта черных металлов на Балтике — Большой порт Санкт-Петербург.

Его результат за 5 месяцев прошлого года — 2,5 млн тонн, второй результат в России. Больше тогда погрузил на суда только Новороссийск — 3,6 млн тонн. В общем-то, эти два порта вместе с Туапсе и открывали морские ворота страны металлическому экспорту. Охват тройки лидеров — 66% всех продаж российских черных металлов за границу с морской логистикой. Масштабы других портов в этой сфере несопоставимы. Например, все порты Дальнего Востока погрузили на суда за 5 месяцев прошлого года около 2,5 млн тонн черных металлов — чуть меньше, чем один петербургский порт. А такой гигант, как Усть-Луга, перевалил за тот же период менее 0,4 млн тонн.



Так было первые 5 месяцев 2021 года.

К началу нынешнего же лета картинка поменялась. Российский морской экспорт чермета сократился в целом почти на 10% — 10,5 млн тонн за 5 месяцев 2022 года против 11,6 млн за тот же период в прошлом.

Важно понять, откуда именно и куда шли эти грузы — только так мы увидим влияние на них западных санкций.



Применительно к Балтике 3,5 млн тонн превратились в 2,8 млн, и это минус 20%. Перевалка черных металлов в портах Азово-Черноморского бассейна упала на 11% (с 5,6 до 5 млн тонн) в основном из-за падения оборота в Туапсе и Таганроге (-12% и -71% соответственно). Украинские порты в погрузке черных металлов из России почти никакой роли не играли.



В портах Дальнего Востока перевалка чермета, наоборот, выросла на 7% — с 2,5 до 2,7 млн тонн. Балтийские порты предсказуемо пострадали от санкций больше всех, как самые географически близкие к европейским рынкам. А дальневосточные тоже предсказуемо выиграли — они ближе к лояльному Востоку.



Основные адреса, по которым держали курс отходившие от балтийских портов суда, — Бельгия, США, Дания, Польша, Италия, Чехия, Германия и Латвия. Именно в такой последовательности, причем у Бельгии виден существенный отрыв — 1,2 млн тонн против 0,5 млн у США, которые на втором месте. Остальные потребляли намного меньше. Более того, из 25 стран-адресатов аппетиты всех, кроме семерки лидеров, малозаметны — по несколько десятков тысяч тонн.



К началу текущего лета мы видим на Балтике совсем другую картину. Теперь семерка лидеров превратилась в шестерку и выглядит так: Бельгия, США, Дания, Чехия, Латвия, Нидерланды. Остальные на их фоне малозаметны. Поставки черных металлов в Бельгию и Нидерланды выросли. США с Данией остались в лидерах, но по-разному — первые сократили поставки на 42%, вторая сохранила их на прежнем уровне.



Не будем забывать пикантный момент, характерный исключительно для морского экспорта черных металлов через порты Балтики. Мы говорим не только про российские порты, потому что до спецоперации на Украине наши металлурги благополучно, хоть и чуть-чуть, пользовались услугами портов стран Евросоюза. По итогам 5 месяцев прошлого года это латвийские Вентспилс и Рига (0,2 и 0,1 млн тонн соответственно), немного финская Хамина и совсем чуть-чуть Таллин.



К началу нынешнего лета то же самое выглядит по-другому. Латвийские порты почти ушли из статистики, зато эстонский и финский даже немного прибавили обороты — впрочем, как и раньше, там речь идет о нескольких десятках тысяч тонн. На этом фоне логичным выглядит рост загрузки чермета в порту Калининград на 21% — с 260 тыс. тонн за 5 месяцев прошлого года до 313 тыс. тонн за тот же период нынешнего.





Адреса доставки российского чермета из портов Азовского и Черного морей за первые 5 месяцев прошлого года совсем другие. Тут в лидерах Турция, Мексика, Италия. Аппетиты Турции и Мексики впечатляют: 1,9 и 1,4 млн тонн соответственно. С приличным отрывом в хвосте списка стоят Египет, Израиль и ОАЭ — остальные 14 стран-импортеров (куда, кстати, входят и США) почти незаметны.



К началу этого лета картинка меняется. Четверка лидеров остается той же, но с существенным уроном. Мексика сокращает поставки на 16% (с 1,4 до 1,2 млн тонн), Италия на 18% (с 0,8 до 0,7 млн тонн), зато Турция увеличивает импорт российских черных металлов на 5% (с 1,9 до 2 млн тонн).

По-другому видится хвост списка лидеров стран — импортеров нашего чермета из портов Азово-Черноморского бассейна. Египет и Израиль существенно сократили поставки — на 49% и 31% соответственно. ОАЭ практически прекратили их.





Страны-импортеры благополучных, с точки зрения экспорта черных металлов, дальневосточных портов показывают несколько другую тенденцию. Прежде всего там сильно поменялись лидеры потребления.

Первые 5 месяцев прошлого года это были Тайвань, Индонезия, Таиланд и Республика Корея. По объемам зажигает (1,5 млн). Впрочем, Китай считает Тайвань Китаем, при таком подходе поставки из дальневосточных портов в Китай за первые 5 месяцев прошлого года составили не 1,5, а 1,6 млн тонн.

К началу лета 2022 года адресаты портов Дальнего Востока выглядят по-другому. Отгрузки в Тайвань остались такими же, отгрузки в Китай, который не Тайвань, выросли почти на 0,5 млн тонн — на 685%. Пятерка лидеров превратилась в четверку — выбыли Индонезия и Таиланд, они сократили импорт российских черных металлов радикально, на 80% и 100% соответственно.



Остается рассказать про главных героев этого бизнеса — производителей черных металлов, чей морской экспорт мы анализируем.

Основные заказчики портов Балтийского моря — «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) Владимира Лисина и «Северсталь» Алексея Мордашова. В бизнес-конфигурацию первого входят ООО «Универсальный перегрузочный комплекс» в Усть-Луге, акционерные общества «Морской порт Санкт-Петербург» и «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» в Петербурге. «Северсталь» контролирует ЗАО «Нева металл» в петербургском порту.

Санкции повлияли на эти компании очень по-разному. НЛМК за 5 месяцев этого года увеличил морской экспорт черных металлов с 1,5 до 1,8 млн тонн — на 19%. «Северсталь», наоборот, потеряла обороты с 1,3 млн тонн за первые 5 месяцев прошлого года до 0,6 млн тонн за 5 месяцев нынешнего — на 51%. Роль других производителей на фоне этих двух почти незаметна.

Эксперты связывают это с тем, что «Северсталь» после попадания под санкции остановила отгрузку в Европу. Во время ПМЭФ Алексей Мордашов заявлял, что его компания из-за этого сократила объем производства на 25–30%, отправив часть сотрудников в простой. НЛМК, напротив, сумел резко нарастить объемы поставок — в Бельгию, где у компании Владимира Лисина есть несколько своих заводов. На высоком уровне сохраняются и объемы экспорта из Липецка в Мексику.



В портах Азово-Черноморского бассейна грузит черные металлы тот же НМЛК, он уверенно сохраняет абсолютное лидерство — 2,2 млн тонн за 5 месяцев прошлого года и 2,1 млн тонн за 5 месяцев этого. В пятерку лидеров этого периода 2021 года можно вписать «Металлоинвест» Алишера Усманова, ММК, «Кокс» и «Евраз», хотя все они существенно отстают от успехов холдинга Владимира Лисина.

К нынешнему лету шестерка лидеров, в принципе, та же, но в другой последовательности: НМЛК, «Металлоинвест», «Евраз», ММК и «Кокс». ММК уронил свои позиции на 77%, «Кокс» — на 45%. По мнению участников рынка, изменения связаны прежде всего с санкциями в отношении бенефициара ММК Виктора Рашникова. Причины падения грузооборота группы «Кокс» участникам рынка пока непонятны.



Металлический король дальневосточных портов — «Евраз» Романа Абрамовича. За 5 месяцев прошлого года он перевалил там 1,8 млн тонн черных металлов — 72% всего металлического экспорта портов Дальнего Востока. За аналогичный период этого года он нарастил обороты на 3%, дотянув показатели до 1,9 млн тонн. Формально на втором месте НЛМК, но говорить о двойке лидеров некорректно — отставание слишком велико: у НЛМК всего 0,2 млн тонн к началу текущего лета. Проще говоря, позиции экспортеров черных металлов на Дальнем Востоке не изменились.



Лев Годованник, для «Фонтанки.ру»

