Объем перевалки контейнеров в портах Балтийского бассейна в ноябре вырос в 2,3 раза

Максимального уровня за весь текущий год достиг контейнерооборот портов Балтийского бассейна в ноябре, составив
Росту перевалки способствовало восстановление рынка с запуском новых линий отечественных операторов, а также ограничения на отправку грузов на Восток по железнодорожным магистралям и субсидии для экспортеров от государства, отмечает издание. В сравнении с прошлым годом экспорт вырос в 7 раз.
Оборот Большого порта Санкт-Петербург, на который приходится
Вклад Большого порта Санкт-Петербург за 11 месяцев прибавил на
Наилучшая динамика среди стивидоров у «Контейнерного терминала Санкт-Петербург», прирост в
По итогам 11 месяцев порты Балтийского бассейна суммарно перевалили с приростом на