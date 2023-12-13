Объем перевалки контейнеров в портах Балтийского бассейна в ноябре вырос в 2,3 раза

Максимального уровня за весь текущий год достиг контейнерооборот портов Балтийского бассейна в ноябре, составив 117,5 тысячи TEU, — это на 66 тысяч TEU, или в 2,3 раза, больше, чем в ноябре прошлого года, 13 декабря передает агентство Infranews со ссылкой на данные Морцентра-ТЭК. От уровня 2021 года контейнерооборот отстает пока еще на 40%.



Росту перевалки способствовало восстановление рынка с запуском новых линий отечественных операторов, а также ограничения на отправку грузов на Восток по железнодорожным магистралям и субсидии для экспортеров от государства, отмечает издание. В сравнении с прошлым годом экспорт вырос в 7 раз.