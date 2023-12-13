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    Объем перевалки контейнеров в портах Балтийского бассейна в ноябре вырос в 2,3 раза

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    Максимального уровня за весь текущий год достиг контейнерооборот портов Балтийского бассейна в ноябре, составив 117,5 тысячи TEU, — это на 66 тысяч TEU, или в 2,3 раза, больше, чем в ноябре прошлого года, 13 декабря передает агентство Infranews со ссылкой на данные Морцентра-ТЭК. От уровня 2021 года контейнерооборот отстает пока еще на 40%.

    Росту перевалки способствовало восстановление рынка с запуском новых линий отечественных операторов, а также ограничения на отправку грузов на Восток по железнодорожным магистралям и субсидии для экспортеров от государства, отмечает издание. В сравнении с прошлым годом экспорт вырос в 7 раз.

    Оборот Большого порта Санкт-Петербург, на который приходится 85 % перевалки всего бассейна, в ноябре вышел на показатели апреля прошлого года и превысил 100 тысяч TEU. В целом за 11 месяцев 2023-го контейнерооборот Балтийского бассейна превысил 1 млн TEU, это больше прошлогоднего уровня на 6,6 %. На долю импортных контейнеров приходится 440 тысяч TEU, это на 3% больше год к году, на долю экспорта — 426 тысяч TEU (падение на 20%), на долю каботажа — 208 тысяч TEU, в 9 раз больше, чем годом ранее.

    Вклад Большого порта Санкт-Петербург за 11 месяцев прибавил на 6 % год к году и составил 926,6 тысячи TEU, порта Калининград — увеличился на 24 %, до 148 тысяч TEU.

    Наилучшая динамика среди стивидоров у «Контейнерного терминала Санкт-Петербург», прирост в 34 %, терминала «Феникс» в порту Бронка и калининградской «Балтийской стивидорной компании», которая прибавила 48 % год к году.

    По итогам 11 месяцев порты Балтийского бассейна суммарно перевалили с приростом на 2,4 %, или 230 млн тонн.

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