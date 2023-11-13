Объем перевалки контейнеров в портах России за 10 месяцев вырос на 13% к уровню прошлого года

Российские порты в январе-октябре 2023 года на 13% нарастили объем перевалки контейнерных грузов. Всего за 10 месяцев стивидоры перегрузили 4,07 млн тонн TEUs (эквивалент 20-футового контейнера), передает агентство Infranews со ссылкой на внутреннюю информацию транспортных властей.

После катастрофического провала на контейнерном рынке с весны по осень 2022 года российские порты постепенно приходят в себя и уже рапортуют о заметном росте показателей. Сравнение год к году искажается очень высокими цифрами января-февраля 2022 года. Еще в феврале показатель контейнерооборота порта Петербурга, к примеру, составил 336 тыс. TEUs (за два месяца), что превышало доковидный уровень и давало большие надежды на дальнейший рост, а уже в марте показатель порта составил лишь половину от прошлогодних объемов — 101 тысяча. В началу осени даже он уже казался недостижимо большим — обороты контейнеров в Петербурге упали до 30 тыс. TEUs в месяц.