Объем перевалки контейнеров в портах России за 10 месяцев вырос на 13% к уровню прошлого года

Российские порты в январе-октябре 2023 года на 13% нарастили объем перевалки контейнерных грузов. Всего за 10 месяцев стивидоры перегрузили 4,07 млн тонн TEUs (эквивалент 20-футового контейнера), передает агентство Infranews со ссылкой на внутреннюю информацию транспортных властей.
После катастрофического провала на контейнерном рынке с весны по осень 2022 года российские порты постепенно приходят в себя и уже рапортуют о заметном росте показателей. Сравнение год к году искажается очень высокими цифрами января-февраля 2022 года. Еще в феврале показатель контейнерооборота порта Петербурга, к примеру, составил 336 тыс. TEUs (за два месяца), что превышало доковидный уровень и давало большие надежды на дальнейший рост, а уже в марте показатель порта составил лишь половину от прошлогодних объемов — 101 тысяча. В началу осени даже он уже казался недостижимо большим — обороты контейнеров в Петербурге упали до 30 тыс. TEUs в месяц.
Однако сейчас можно считать кризис если не преодоленным, то, по крайней мере, говорить о положительном тренде. Плюс 13% к прошлогоднему уровню в масштабах страны — хороший показатель в тех непростых условиях разорванных логистических цепочек, в которых сейчас вынужден работать отечественный транспортный сектор.
При этом, правда, экспорт продолжает оставаться на довольно низком уровне — 1,4 млн TEUs и -0,4% к 10 месяцам прошлого года. Зато импорт растет как на дрожжах: 1,68 млн TEUs и сразу +23,6%. Также очень заметно выросли каботажные перевозки (между внутренними портами) — 895 тыс. TEUs (+26%), а вот транзитные продолжают падать — всего 97 тыс. TEUs и минус 17% к прошлому году.
Перевалка контейнеров в Балтийском бассейне примерно равна показателям 10 месяцев 2022 года (957,6 тыс. TEUs), из них 825,3 тысячи пришлось на Петербург (символическое падение на 0,2%). А в Азовском и Черном морях настоящий транспортный бум — плюс 36%. Также заметно выросли показатели дальневосточных портов — плюс 14%, а вот в Арктическом бассейне продолжается спад: -10%.
Совокупный оборот всех российских портов по всем номенклатурам грузов в январе-октябре вырос на 8% и превысил 752 млн тонн. Причем, что нехарактерно, но понятно, перевалка сухих грузов превышает объемы наливных (382 против 370 млн тонн).