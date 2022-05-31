Причальная статистика. Какие цифры скрываются в закрытых данных о работе петербургского порта

В апреле 2022 года общий грузооборот порта Петербурга упал на 49% до 2,84 млн тонн. Но несмотря на самый мрачный фон для транспортной отрасли РФ, можно отметить: порт работает. К примеру, нефтепродуктов стало меньше всего на 38%, а доля груженых контейнеров хоть и падает, но остается на приемлемом уровне — выручает экспорт.



Фото: Петр Ковалев/ТАСС Поделиться Поделиться





Вслед за таможенным ведомством порт Петербурга также перестал публиковать помесячную статистику. Последняя запись датирована мартом. «Данные [о грузообороте за апрель] закрыты стали. В открытой печати не публикуются теперь. Вы понимаете почему, наверное: потому что плохо все начинается. Не помню, как давно распоряжение действует — с месяц, наверное, — рассказал «Фонтанке» специалист по общению с прессой администрации портов Балтийского моря Евгений Поспелов.



Резон понятен — хвастаться особенно нечем. Но измерение температуры даже очень больного человека имеет смысл до тех пор, пока он жив. Так же и данные о работе порта, как бы печальны они ни были, — важный индикатор экономики города и страны. «Фонтанка» показывает «в граммах», сколько именно перегружается в гавани Петербурга. И констатирует: на самом деле, все не так плохо, хотя достигли ли уже городские стивидоры дна, пока не очень понятно.



На самом деле «закрывать» данные о работе порта Петербурга — это немного странно, ведь Ассоциация морских портов России продолжает публиковать статистику о ситуации в целом по стране. Есть одно но: там цифры только «по нарастающей», то есть, чтобы выяснить, сколько грузов обработано в портах за конкретный апрель, надо выполнить некоторые арифметические действия. Но зато данные вполне подробные: можно «разглядеть» как поживают конкретные стивидорные компании, и как обстоят дела у отдельных номенклатур грузов.



Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников на прошлой неделе заявил, что грузооборот петербургского порта упал «почти в два раза». Транспортная статистика не привыкла к таким округлениям. Так что не претендуя на сенсационность, «Фонтанка» обобщила имеющиеся данные и выяснила, насколько именно. Задача осложнялась тем, что на сайте администрации порта есть данные лишь за три месяца не только этого года, но и прошлого — даже сохраненные на специализированных сайтах архивы сайта дают по прошлому году только январь, февраль и март. Так что сравнивать и оценивать глубину падения петербургской гавани в апреле пришлось по оставшимся у журналистов прошлогодним записям.



Итак, реальный грузооборот порта Петербург, (включая Бронку) в апреле 2022 года составил почти 2,84 млн тонн. Это на 49% меньше, чем в апреле прошлого года — то есть, Алексей Корабельнков был максимально точен. Приходится констатировать: ситуация ухудшается. Так, по итогам марта падение составило 41%, что уже казалось ситуацией, близкой к катастрофе.



При этом объем перевалки нефтепродуктов сократился чуть меньше — на 38,2% (645,8 тыс.тонн). Месяцем ранее было всего лишь минус 10%. «Петербургский нефтяной терминал» в апреле потерял 39,9% своего месячного оборота, по сравнению с прошлым годом. Однако на его причалах все равно было обработано 505,9 тыс тонн, что не позволяет, разумеется, хоронить терминал раньше времени.



А вот с экспортом минеральных удобрений дела и правда плохи. Так, крупнейший оператор этих грузов в порту (на него приходилось более 85%) «Балтийский балкерный терминал» в апреле прошлого года перегрузил 562 тысячи тонн, а в этом — всего 37 тысяч. То есть, падение — 93,5%. Пытаясь отыскать в этой ситуации крупицы позитива, «Фонтанка» исследовала окрестности петербургского порта в сервисе Marine Traffic. Согласно ему, в момент написания статьи у причала ББТ стоял ошвартованный мальтийский балкер Ekaterina грузовместимостью 16,4 тыс тонн, на якорном рейде сразу за Кронштадтом захода в Морской канал ожидал еще один — уже на 41,3 тыс. тонн, а примерно в 9 часах хода — третий балкер под либерийским флагом, еще на 33,6 тыс. тонн.



А в районе Гогланда на всех парах прямиком в Бразилию, загрузившись на «Балтийском балкерном терминале» следовал INTERLINK TENACITY вместимостью 25,5 тыс. тонн. И это только за один день. То есть, перевалка удобрений похоже пошла и вполне хорошими темпами. И по итогам мая администрации порта, похоже можно было бы рапортовать как минимум о кратном росте этой номенклатуры — жаль, что из-за новых правил похвастаться этим не получится.



Что касается контейнеров, которые в первую очередь, касаются простых петербуржцев, так как именно в них возят потребительские товары и продукты, по ним спад наблюдается пусть и не такой катастрофический, как с удобрениями, но тоже очень чувствительный. Год назад в апреле получилось перегрузить 175 тысяч TEUs (эквивалент 20-футового контейнера), в этом — всего 104,9 тысяч. То есть, падение — 40,2%. Но! По итогам марта спад составил ужасающие 56%. То есть, динамика, как ни крути, положительная.



Есть ложка дегтя и в контейнерном царстве. Так, самая чувствительная его часть, рефрижераторные перевозки — то есть, уже конкретно еда — за апрель показали всего 13,5 тыс TEUs. Падение к прошлому году — почти ровно 50%. Месяцем ранее было всего 26%. Но вот стоит у причалов «Контейнерного терминала Санкт-Петербург» небольшой рефрижератор на 10,4 тыс. тонн. Он пришел из Аргентины — вероятно, с говядиной. Вот «МГС-терминал» разгружает банановоз из Эквадора — 14,3 тыс. тонн. А вот еще один банановоз на «Терминале Святого Петра» — еще 13 тыс. тонн. Их мало, да, но вот сколько есть.

Есть чему порадоваться и тут. Несмотря на то, что крупнейшие мировые контейнерные перевозчики один за другим заявляли в марте об отказе работать с Россией, данные информационных систем говорят, что пока что — пусть и в гораздо меньшем объеме, чем раньше, — кто-то из них нет-нет, да заходит в Петербург. К примеру, в Информационной системе служб капитанов морских портов по состоянию на 30 мая есть информация о пяти контейнеровозах Unifider: один шел к нам из Котки, другой из Бременхафена, третий из Роттердама, четвертый уже отправился от причала «Петролеспорта» в Гамбург, пятый — от «Контейнерного терминала Петербург» — в Котку.



Мировой гигант Cosco представлен в Петербурге небольшим контейнеровозом DELPHIS GDANSK вместимостью 1900 TEUs (идет к нам из Брюгге). Mediterranian Shipping Company везет к нам из Клайпеды MSC VANQUISH II и еще один довольно крупный, сразу на 4 тыс. TEUs MSC ARUSHI R. как раз только ушел в Клайпеду от причала «Контейнерного терминала Петербург». А CMA CGM загрузил в «Петролеспорте» контейнеровоз PREGOLIA и отправил его в Антверпен.

«На Северо-Западе в апреле 2022 года контейнерный сегмент рынка показал существенное снижение. Основными факторами снижения стали: приостановка работы в России со стороны некоторых крупных международных судоходных линий, задержки в обработке российских грузов в европейских портах трансшипмента, уход с российского рынка или приостановка деятельности ряда международных компаний, приостановка поставок в Россию со стороны крупных импортеров по ряду товарных сегментов, а также наложенные ограничения на российский экспорт и изменение макроэкономических условий: волатильность курса рубля, инфляция, введение ограничений на расчёты в валюте, — рассказали «Фонтанке» в группе Global Ports, которая контролирует три терминала в порту Петербурга. — В апреле морские линии, объявившие о приостановке букингов на Россию и из нее, продолжали вывозить с терминалов на Северо-Западе порожнее оборудование и завершали ранее заказанные доставки. Поэтому полное влияние на терминалы Северо-Запада еще предстоит оценить».

В компании видят перспективные грузопотоки в неконтнейнерном сегменте, сохранение существенного потенциала для переориентации российских грузов с портов Прибалтики и Финляндии на порты России, а также ожидают постепенного перестроения логистических цепочек. «Однако о возврате к росту объема контейнерных перевозок говорить пока слишком рано», — констатируют в Global Ports. В-общем, если коротко, то порт Петербурга пока рано и хоронить, и уж тем более выносить за пределы города за ненадобностью. Идут суда и в Усть-Лугу, и в Высоцк, и в Приморск. Возможно, из-за роста санкционного давления рано или поздно все грузопотоки будут падать до совсем малых величин. Но пока надо признать — порт работает, хоть и не в полную силу.

Денис Лебедев, Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

