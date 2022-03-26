«Пушистый экстремал был оперативно скручен». В Петербурге спасатели вызволили кота со льда Фонтанки

В Петербурге 26 марта успехом завершилась операция по спасению кота, который застрял на льдине. Сейчас животное отогревается у петербурженки Алены, которая и вызвала спасателей.

Кота утром заметили прохожие у Лештукова моста на Фонтанке. Алена рассказала, что позвонила в МЧС. Спасатели около часа пытались вытащить животное со льда, кот убегал. «Это, видимо, очень дикий кот, поэтому мы так долго не могли его поймать — он не подпускал к себе совсем. Он метался между двумя мостами, Ломоносовским и Лештуковым, потом в итоге побежал к ТЮЗу, и там его поймали», — рассказала очевидица.