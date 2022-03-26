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«Пушистый экстремал был оперативно скручен». В Петербурге спасатели вызволили кота со льда Фонтанки

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В Петербурге 26 марта успехом завершилась операция по спасению кота, который застрял на льдине. Сейчас животное отогревается у петербурженки Алены, которая и вызвала спасателей.

Кота утром заметили прохожие у Лештукова моста на Фонтанке. Алена рассказала, что позвонила в МЧС. Спасатели около часа пытались вытащить животное со льда, кот убегал. «Это, видимо, очень дикий кот, поэтому мы так долго не могли его поймать — он не подпускал к себе совсем. Он метался между двумя мостами, Ломоносовским и Лештуковым, потом в итоге побежал к ТЮЗу, и там его поймали», — рассказала очевидица.

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В попытке оторваться от спасителей, по словам Алены, кот прыгнул в воду, переплыл с одной льдины на другую, а потом прокусил руку спасателю. «Его вдвоем засовывали в рюкзак. Кот дикий, я боюсь, что он не нуждается в заботе и ласке... Мы взяли его отогреться домой», — добавила она.

В пресс-службе городского управления МЧС подтвердили, что в 9:34 поступил вызов по адресу: наб. Фонтанки, 32. «Подняли кота, передали хозяйке. Пушистый экстремал был оперативно скручен», — добавили в ведомстве.

Изначально животное планировалось отогреть, покормить и выпустить на волю, сейчас его пытаются пристроить в хорошие руки.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (14)

Штиль
Делать нечего - спасать кота дикого.
Кот гуляет там, где хочет, а человек навязывает свои правила жизни даже животным.
Pilat
Если кот дикий и не даётся в руки, то скорее всего таким и останется.
Но дома он тоже сможет жить, хотя на руки никогда не дастся.
Проблемой будет сделать ему вакцинацию и стерилизовать.
Без этого держать дома сильно не рекомендую.
ZOR
ТЮЗ на Фонтанке?? Где местные писатели такую дурь несвежую берут...это вас торкнуло
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