«Пушистый экстремал был оперативно скручен». В Петербурге спасатели вызволили кота со льда Фонтанки

В Петербурге 26 марта успехом завершилась операция по спасению кота, который застрял на льдине. Сейчас животное отогревается у петербурженки Алены, которая и вызвала спасателей.
Кота утром заметили прохожие у Лештукова моста на Фонтанке. Алена рассказала, что позвонила в МЧС. Спасатели около часа пытались вытащить животное со льда, кот убегал. «Это, видимо, очень дикий кот, поэтому мы так долго не могли его поймать — он не подпускал к себе совсем. Он метался между двумя мостами, Ломоносовским и Лештуковым, потом в итоге побежал к ТЮЗу, и там его поймали», — рассказала очевидица.
В попытке оторваться от спасителей, по словам Алены, кот прыгнул в воду, переплыл с одной льдины на другую, а потом прокусил руку спасателю. «Его вдвоем засовывали в рюкзак. Кот дикий, я боюсь, что он не нуждается в заботе и ласке... Мы взяли его отогреться домой», — добавила она.
В пресс-службе городского управления МЧС подтвердили, что в 9:34 поступил вызов по адресу: наб. Фонтанки, 32. «Подняли кота, передали хозяйке. Пушистый экстремал был оперативно скручен», — добавили в ведомстве.
Изначально животное планировалось отогреть, покормить и выпустить на волю, сейчас его пытаются пристроить в хорошие руки.