Могло быть хуже. Как прошел первый день торгов облигациями на Мосбирже

Фото: Александр Казаков/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Поначалу они проходили в дискретном режиме и продолжились в обычном, то есть к нему имели допуск частные инвесторы. По итогу дня индекс ценовой динамики ОФЗ RGBI рос на протяжении всех торгов и оказался в минусе всего на 5,53% к закрытию торгов 25 февраля.



Торги стартовали в 10 утра и продолжались до 13:00 в дискретном режиме, к которому были допущены только институциональные инвесторы (инвестфонды, пенсионные фонды, страховые организации, банки). Цель такого аукциона — снизить вероятность манипулирования ценой первой сделки. Если бы биржа сразу перешла к основным торгам, спрос и предложение определялись бы исходя из первых заявок участников, а так на аукционе открытия рассчитывается суммарные спрос и предложение, на основе которых формируется рыночная цена.



По итогам открытия ценовой индекс RGBI упал на 9,44%, до 98,21 пункта по отношению к закрытию последних торгов 25 февраля, когда индекс остановился на отметке 108,45 пункта. Для сравнения, последний раз на уровне 98 пунктов RGBI торговался в декабре 2014 года.



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После старта основных торгов показатель пошел вверх и закончил день на отметке 102,45 пункта (-5,53% к закрытию предыдущей торговой сессии). Telegram-канал MMI, основанный главой департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кириллом Тремасовым, отмечает мощный безостановочный рост, который, впрочем, проходил при небольших объемах торгов — 11,7 млрд рублей. Также дискретные торги закончились для коротких облигаций ОФЗ 26209, долг по которым Россия должна будет выплатить в июле 2022 года, с доходностью к погашению чуть более 20%. Такую же доходность и даже больше сейчас дают банковские депозиты. У всех остальных бумаг доходность была еще ниже. С началом основных торгов она только снижалась. Так, доходность ОФЗ 26209 к концу торгового дня составила 16,6%, а в лидеры выбилась ОФЗ 26220 с показателем 17,22% при более низкой цене.



В зависимости от срока погашения доходность облигаций сложилась на следующих уровнях: со сроком погашения до 1 года — 16,2–17,2%, от года до двух — 15,2–16,3%, от двух до пяти лет — 14–15,9%, от пяти до 10 лет — 13,25–14,8%.

ЦБ в конце прошлой недели объявил о готовности начать торги ОФЗ на Мосбирже 21 марта. В них регулятор участвовал в качестве одного из крупнейших покупателей, что позволило снизить волатильность.

Управляющий партнер Management Development Group Дмитрий Потапенко в разговоре с «Фонтанкой» назвал сегодняшнюю ситуацию на фондовом рынке биржевыми качелями. Как он пояснил, в ходе сегодняшних торгов участники, включая ЦБ и госкорпорации, пытались «потрогать лапкой дно» для инвесторов. Однако, по мнению эксперта, в этом нет особого смысла и ситуацию это не спасет. Это обусловлено внешнеполитическими факторами.

«Основная логика долгового рынка — это инвестиции, привлечение в какие-то программы будущего развития. Другой логики инвестиционного рынка не существует. Многие думают, что фондовый рынок — это для толстожопых спекулянтов и всех остальных. Нет, это всего лишь продажа будущей доходности. О какой будущей доходности в существующих реалиях можно говорить?» — говорит Потапенко.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

