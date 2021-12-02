«Дом Gucci»: Чужая против хищников

Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







В кино показывают второй за месяц фильм Ридли Скотта — первым был «Последняя дуэль». И второе в фильмографии автора «Чужого» и «Бегущего по лезвию» обращение к итальянской криминальной хронике последних десятилетий. Первой такой работой три года назад стали «Все деньги мира», основанные на истории похищения наследника крупнейшего состояния в истории, Пола Гетти-младшего. Теперь Скотт взялся за еще более шумное и скандальное дело.

В 1995 году в Милане у дверей своего офиса получил пулю в лоб Маурицио Гуччи, последний мужчина в этом знатном роду. За организацию убийства арестовали и приговорили к тридцати годам заключения бывшую жену покойного, Патрицию Реджани. Но главное — этими выстрелами завершилась эпоха правления семьи собственным модным домом. После гибели Маурицио он перешел в руки Тома Форда — и началась совсем другая история.

Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







Скотт с самого начала сделал своим фирменным знаком смелые и противоречивые трактовки. Он всегда выбирает самый странный и парадоксальный взгляд на любой сюжет — даром что к сценариям даже не прикасается и работает с готовым чужим материалом. Научную фантастику «Чужого» превратил в хоррор, классику киберпанка от Филипа Дика — в сумрачный нуар, а ту же историю похищения Гетти — в пространное эссе о ценности денег и о том, куда их лучше инвестировать.

Другой фирменный элемент стиля Скотта — он всегда или почти всегда ставит в центре любой истории женщину (использовал феминитивы, когда это не было мейнстримом, так сказать). Хрупкие девушки и дамы у него сражаются с инопланетными чудищами, смягчают сердца охотников на андроидов и миллиардеров.

Имея все это в виду, легко догадаться, во что превращается хроника гибели семейства Гуччи у Скотта, — да, в историю успеха амбициозной девицы Патриции Реджани и современную версию «Макбета»! Она ухватила на вечеринке непримечательного тюфяка, верно расслышав его фамилию — Гуччи. Наладила хорошие отношения с его властным дядюшкой из Нью-Йорка и придурковатым двоюродным братом, сколотила состояние из доходов модного дома. А потом все в одночасье потеряла — и в качестве мести заказала убийство своего вероломного мужа. Только по ходу личного обогащения Патриция успевает разрушить семейство «хищников», как они сами себя называют, пережить всех его членов до единого, лишить их всего, что было нажито. А вот плодами своих трудов воспользоваться уже не может — потому что окажется на скамье подсудимых.

Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







Для того, чтобы перенести эти шекспировские страсти на экран, Скотт собрал актерскую команду мечты — ну а когда он действовал иначе? Членов клана Гуччи тут играют Леди Гага и Адам Драйвер, Аль Пачино и Джереми Айронс, Джаред Лето и Сальма Хайек. Причем образы для всех прописаны яркими красками, чтобы актеры уж точно не скучали и чтобы им наверняка было, что играть. Маурицио у Драйвера — бессмысленный рохля, лишенный всякого темперамента и вообще качеств и свойств, — понемногу превращается в чудище, самого зубастого «хищника» в мире бизнеса. Папаша Родольфо Джереми Айронса — жестокий сухарь с кругами под глазами, который даже родного сына выгоняет из дома не моргнув. Аль Пачино играет дядюшку Альдо как постаревшую версию Майкла Корлеоне. Джаред Лето вовсе преображается до неузнаваемости, превращается в лысого толстяка с пышными усами, амбициозного комичного придурка. Вишенкой на торте — Сальма Хайек в образе телевизионной ясновидящей, подруги и помощницы главной героини.

Но главное попадание в яблочко и главная беда фильма в одном лице — Леди Гага. Видевшему «Звезда родилась» не надо доказывать, что поп-дива обладает внушительным драматическим талантом. А здесь она его еще и разворачивает на полную катушку. В жилах Стефани Джерманотты не просто так течет итальянская кровь — она и по темпераменту, и по манере похожа на всех суперзвезд латинского кино пятидесятых разом; экспрессивная как Анна Маньяни в «Маме Роме», гипнотизирующая не хуже Софи Лорен. Но именно поэтому вся конструкция, придуманная Скоттом, рушится.

Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







Пачино, Айронс, Лето, Драйвер играют пестрые маски из комедии дель арте: мафиози, сухарь, придурок, карьерист. Порой прямо-таки неудобно за актеров, что они вынуждены настолько жирными мазками рисовать образы своих персонажей, так ясно расставлять акценты. На этом площадном фоне Патриция в исполнении Гаги выглядит попросту единственным живым существом, способным любить, заботиться, мечтать, радоваться — и не иллюстрировать все эти чувства жестами и мимикой. Последний мизогин здесь выкинет белый флаг: окей, рядом с такими мужчинами никому, кроме дамы-убийцы, места нет. Они заслуживают того, чтобы потерять последние доли в собственной компании и даже вполне достойны быть убитыми. Как говорится, жалко, но надо же что-то с ними делать.

В этом смысле ярче всего выглядит кульминационная сцена убийства, которое выглядит здесь не как бытовая месть неверному мужу, а как священнодействие, колдовство. Не зря же в сообщницы Патриция привлекает телевизионную гадалку-ведьму. Она не мстит, а выполняет волю каких-то высших сил: устраняет вымирающий вид Гуччи, чтобы ему на смену пришли новые, наглые, нахрапистые экспериментаторы в лице красавца Тома Форда. Так что гибель дома Гуччи у Скотта — не печальная история быстротечной мирской славы, а гимн естественному отбору.

Иван Чувиляев, специально для «Фонтанки.ру»