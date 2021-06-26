Петербургу пророчат летний день «без экстрима», но, возможно, с градом

«Сегодня, 26 июня, погоду в Северной столице будет формировать тыловая часть циклона, формирующегося над Вологодской областью. Он сохранит в регионе кратковременные дожди, местами ливневого характера с грозами, в отдельных районах возможен град», — сообщает главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.



Днём в городе на Неве температура будет держаться на уровне +25…+27°, по области ожидается +24…+29°. Ветер северо-западный, 5–10 м/с, переходящий в порывы на время грозы. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

