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Петербургу пророчат летний день «без экстрима», но, возможно, с градом

Гроза в ночь на 26 июня снизила накал жары в Петербурге, поэтому сегодня, в субботу, в городе будет чуть более приятная погода. Возможность освежиться идёт из Вологодской области.

«Сегодня, 26 июня, погоду в Северной столице будет формировать тыловая часть циклона, формирующегося над Вологодской областью. Он сохранит в регионе кратковременные дожди, местами ливневого характера с грозами, в отдельных районах возможен град», — сообщает главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Днём в городе на Неве температура будет держаться на уровне +25…+27°, по области ожидается +24…+29°. Ветер северо-западный, 5–10 м/с, переходящий в порывы на время грозы. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Фото и видео мощной грозы, прошедшей в Петербурге сразу после праздника выпускников, «Фонтанка» показывала ранее.

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Комментарии (3)

Alexie
Воинствующее косноязычие
lenten
"Гроза в ночь на 26 июня снизила накал жары в Петербурге, поэтому сегодня, в субботу, в городе будет чуть более приятная погода. "
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Ну как у вас такие бредовые умозаключения рождаются?
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