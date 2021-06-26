«Мощный апокалипсис после "Алых парусов"», — прокомментировали горожане в социальных сетях.
Гром и молнии не давали уснуть. Во дворах пищали сигнализации автомобилей. На юго-западе молнии угодили в вышку ЛЭП, произошло отключение уличного электричества.
Света также не было на участке Обводного канала от Московского проспекта до Балтийского вокзала. Жаловались на блэкаут жители Приморского района.
автор видео Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
После грозы тротуары и проезжую часть затопило. В огромную лужу превратился заезд на ЗСД со стороны Екатерингофки.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com