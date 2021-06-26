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«Мощный апокалипсис после "Алых парусов"». Долгожданная гроза освежила Петербург

Фото и видео мощной грозы в Петербурге после «Алых парусов»

После недели аномальной жары Петербург накрыло грозой. Ливень обрушился на город в ночь на 26 июня и стал финальной точкой в ежегодном празднике выпускников.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
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«Мощный апокалипсис после "Алых парусов"», — прокомментировали горожане в социальных сетях.

Гром и молнии не давали уснуть. Во дворах пищали сигнализации автомобилей. На юго-западе молнии угодили в вышку ЛЭП, произошло отключение уличного электричества.

Света также не было на участке Обводного канала от Московского проспекта до Балтийского вокзала. Жаловались на блэкаут жители Приморского района.

автор видео Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

После грозы тротуары и проезжую часть затопило. В огромную лужу превратился заезд на ЗСД со стороны Екатерингофки.

автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
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Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

262370901
Фонтань, а что такое " вышка ЛЭП"? ЛЭП обычно монируют на опорах...
Савва Морозов
дезинфекция, после шабаша. сама Природа сделала, коль Беглов не делает.
Antuan Rokanten
Наконец-то прошел дождь.
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