Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В Петербурге только что завершилось главное событие празднования Дня города — концерт «Классика на Дворцовой» с участием мировых звезд оперной музыки и российских музыкальных и хореографических коллективов. Он уже стал приятной традицией, без которой главный праздник Петербурга стал бы неполным.

В этот раз вновь, несмотря на пандемию, организаторы — творческий бренд Dance Open во главе с Екатериной Галановой — смогли приготовить достойное поздравление: часть слушателей смогли присутствовать лично, весь остальной город — наслаждаться трансляцией в прямом эфире по телеканалам.



Слушатели напротив Зимнего дворца начали собираться почти за час до начала шоу, чтобы преодолеть полосу преград рамок безопасности и занять лучшие места. Традиционно звучали мольбы о лишних билетиках.

Прохладная, хоть и без дождя, погода не застала горожан врасплох: занимая места, слушатели доставали из сумок куртки, шали и пледы. Некоторые пришли сразу закутанными в тёплое с головой, масками закрывали лица — не только от возможных болезней, но и от ветра.

Прозрачную сцену, не закрывавшую вида на Эрмитаж, украсила традиционная гостья праздника — гигантская хрустальная люстра. Концерт начался без задержек — ровно в 21:30 на сцену вышли артисты хора и музыканты Академического симфонического оркестра Филармонии под руководством Дениса Власенко, романтики добавили зажженные подсвечники.

Музыкальное путешествие от классики до популярной музыки заняло полтора часа. Концерт открыла увертюра Россини к опере «Синьор Брускиньо», под которую на сцену вышли танцовщики с самым петербургским аксессуаром — зонтиками. Украшением номера стали показанные на экранах картины одного из самых любимых горожанами современных петербургских художников — Владимира Колбасова, умеющего передать красоту улочек города на Неве со всей их душой. На этот раз домики с его картин жались друг к другу под дождем — но это был тот Петербург, который мы любим, даже когда в нем холодно и грустно.



Но грустить не позволяли концертные номера. На фоне золотых залов Эрмитажа публика слушала арию Моцарта из «Дон Жуана» в исполнении знаменитого Эрвина Шротта. Роскошный интерьер сменил погреб с чудесными склянками — дуэт из «Любовного напитка» уругвайский баритон исполнил с южноафриканским сопрано Притти Йенде.

Проникнутая трагизмом ария Надира из оперы Бизе «Искатели жемчуга» прозвучала в исполнении американского тенора Чарльза Кастроново на фоне картины Латифа Казбекова.

А еще одна гостья — американское сопрано Энджел Блю — поразила не только своим сильным надежным голосом, но и ослепительной улыбкой, исполняя арию Мими из «Богемы» Пуччини. Российская участница концерта — Анна Горячёва добавила страсти концерту — не только своим мощным вокалом, но и артистичностью на сцене в песне паломы Франсиско Барбьери.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Постепенно концерт перешел от лучших классических номеров к более легкой и современной музыке: через оперетту Легара и «Порги и Бесс» Гершвина, а также сицилийскую народную песню — к Strangers in the night и Guantanamera: песне небольшого кубинского городка Гуантанамо, однако не такой радостной по сюжету, как следовало бы из музыки. «С бедняками земли / Разделю я судьбу / Скромный горный ручей / Мне милее морей» — гласят строки этой песни, автор которой приходит к выводу, что если уж за что и умирать в этой жизни, то за родину.



Наконец, финал концерта составили хит Can’t take my eyes off you — Энджел Блю явила себя и как прекрасная эстрадная певица, исполнившая песню без лишнего здесь оперного нажима, — а также Felicita, исполненная всеми солистами покуплетно.

Ольга Минеева, Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

