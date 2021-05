Постепенно концерт перешел от лучших классических номеров к более легкой и современной музыке: через оперетту Легара и «Порги и Бесс» Гершвина, а также сицилийскую народную песню — к Strangers in the night и Guantanamera: песне небольшого кубинского городка Гуантанамо, однако не такой радостной по сюжету, как следовало бы из музыки. «С бедняками земли / Разделю я судьбу / Скромный горный ручей / Мне милее морей» — гласят строки этой песни, автор которой приходит к выводу, что если уж за что и умирать в этой жизни, то за родину.

Наконец, финал концерта составили хит Can’t take my eyes off you — Энджел Блю явила себя и как прекрасная эстрадная певица, исполнившая песню без лишнего здесь оперного нажима, — а также Felicita, исполненная всеми солистами покуплетно.



Ольга Минеева, Алина Циопа, «Фонтанка.ру»