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Туристы из Петербурга застряли в горах Абхазии с группой. Спасатели искали их сутки

Туристическую группу из России сутки искали спасатели в горах Абхазии

Травма одного из членов группы туристов, среди которых есть жители Петербурга, потребовала привлечения спасателей в верховьях реки Гумиста.

Как сообщает МЧС республики Абхазия, 12 мая около половины двенадцатого в ведомство поступило сообщение о том, что туристическая группа пытается самостоятельно спуститься с высокогорья. Однако один из туристов не может сделать это самостоятельно, и ему нужна помощь.

«Россияне передали абхазским спасателям ориентировочные координаты места его нахождения. Однако облет указанной территории на вертолете МЧС Абхазии не дал результатов», — сообщает пресс-служба.

Поисково-спасательный отряд МЧС Абхазии направился навстречу спускающейся группе. Точкой встречи назначили район СухумГЭС.

Затем будет принято решение о дальнейших поисках оставшегося в горах туриста.

В МЧС уточнили, что в группу входят члены клуба любителей туризма из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга.

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