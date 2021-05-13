Травма одного из членов группы туристов, среди которых есть жители Петербурга, потребовала привлечения спасателей в верховьях реки Гумиста.



Как сообщает МЧС республики Абхазия, 12 мая около половины двенадцатого в ведомство поступило сообщение о том, что туристическая группа пытается самостоятельно спуститься с высокогорья. Однако один из туристов не может сделать это самостоятельно, и ему нужна помощь.



«Россияне передали абхазским спасателям ориентировочные координаты места его нахождения. Однако облет указанной территории на вертолете МЧС Абхазии не дал результатов», — сообщает пресс-служба.