Травма одного из членов группы туристов, среди которых есть жители Петербурга, потребовала привлечения спасателей в верховьях реки Гумиста.
Как сообщает МЧС республики Абхазия, 12 мая около половины двенадцатого в ведомство поступило сообщение о том, что туристическая группа пытается самостоятельно спуститься с высокогорья. Однако один из туристов не может сделать это самостоятельно, и ему нужна помощь.
«Россияне передали абхазским спасателям ориентировочные координаты места его нахождения. Однако облет указанной территории на вертолете МЧС Абхазии не дал результатов», — сообщает пресс-служба.
Поисково-спасательный отряд МЧС Абхазии направился навстречу спускающейся группе. Точкой встречи назначили район СухумГЭС.
Затем будет принято решение о дальнейших поисках оставшегося в горах туриста.
В МЧС уточнили, что в группу входят члены клуба любителей туризма из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга.