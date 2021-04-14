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Людмила Улицкая расскажет «О теле души» и ответит на вопросы

Минувшей осенью Людмила Улицкая попала в шорт-лист Нобелевской премии по литературе, мировые букмекеры считали ее одним из главных претендентов. Букмекеры просчитались, но мы всегда ставим на Улицкую. 18 апреля в «Прямой речи» — офлайн и онлайн — пройдет встреча с ней. 18+

Фото: скриншот видео
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Книга новых рассказов Улицкой «О теле души» вышла в 2020 году. Как сказано в аннотации — автор описывает героев рассказов в предельном состоянии, когда размывается граница между реальностью и небытием: «Про тело мы знаем гораздо больше, чем про душу. Никто не может нарисовать атлас души. Только пограничное пространство иногда удается уловить». Границы эти — внутренние и внешние, реальные и условные. Какие-то устанавливаем мы сами, какие-то диктуются государством, обществом или традициями. Границы между людьми сметает любовь, границу жизни — смерть? Или это не предел, и за границей физического существования что-то есть?

Людмила Евгеньевна будет читать фрагменты своих произведений и отвечать на вопросы. Встреча «О теле души» — 18 апреля, смотрим трансляцию в 19:00, подробности на сайте «Прямой речи».

Александра Шеромова

Фото: скриншот видео

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