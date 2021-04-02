Медведева, Бузова и другие звёзды погрузят петербуржцев в «Ледниковый период»

Фигуристы Евгения Медведева, Софья Самодурова, Алексей Ягудин, телеведущая Регина Тодоренко, певица Ольга Бузова и другие звёзды выступят на гала-шоу «Ледниковый период» в постановке Ильи Авербуха. Во дворце спорта «Юбилейный» петербуржцев ждут 16 апреля в 19:00. (6+)

Под треки Дианы Арбениной, Натальи Подольской, Владимира Преснякова, Анжелики Варум и других исполнителей спортсмены покажут лучшие танцы за историю «Ледникового периода». Одноимённое шоу выходит на Первом канале с 2006 года: по правилам, участников распределяют по парам так, чтобы один человек был профессиональным фигуристом, а второму предстояло бы в краткие сроки овладеть навыками танцев на льду. К каждому эфиру под руководством тренеров спортсмены готовят новый номер.

«Мы очень рады провести гала-шоу именно сейчас. Из-за пандемии мы вынуждены были почти год не встречаться с любимым зрителем», — отметил Илья Авербух. По его словам, организаторы найдут, чем удивить зрителей.



Одной из «фишек» станет то, что в Петербург ради шоу специально приедет дуэт ледовых акробатов Владимира Беседина и Алексея Полищука. Они единственные в мире артисты, выступающие в этом жанре. На льду спортсмены исполняют элементы, совсем не характерные для классического фигурного катания: от стоек на голове и руках до сальто и прыжков друг через друга.



Среди прочих на сцену выйдут фигуристка Яна Хохлова и актёр Вячеслав Чепурченко, российская чемпионка мира Оксана Домнина и австрийский артист Вольфганг Черни, олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв, чемпионы мира Мария Петрова и Алексей Тихонов, Албена Денкова и Максим Ставиский.



Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

