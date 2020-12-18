Неприятный сюрприз ожидал как минимум одного автовладельца и сразу два каршеринговых сервиса утром 18 декабря во Всеволожском районе Ленобласти под Петербургом.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», напротив дома 11, корпус 1, по Воронцовскому бульвару в Мурино водитель каршерингового Volkswagen Polo прилетел в припаркованные автомобили. На фото видно, что серьезно пострадали две стоявшие машины: Ford Fusion и еще один каршеринг — Renault Kaptur, но уже другого сервиса.