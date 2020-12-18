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Каршеринг собрал припаркованные машины в Мурино. Среди побитых оказался конкурент

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Неприятный сюрприз ожидал как минимум одного автовладельца и сразу два каршеринговых сервиса утром 18 декабря во Всеволожском районе Ленобласти под Петербургом.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», напротив дома 11, корпус 1, по Воронцовскому бульвару в Мурино водитель каршерингового Volkswagen Polo прилетел в припаркованные автомобили. На фото видно, что серьезно пострадали две стоявшие машины: Ford Fusion и еще один каршеринг — Renault Kaptur, но уже другого сервиса.

Судя по видеозаписям очевидцев, авария произошла еще затемно. О пострадавших не сообщается.

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Комментарии (3)

Nurofen
Когда статистика ДТП будет реальная тогда и запретят, а пока наши гайцы фуфло подсовывают
Skazochny
Карш начал уничтожать сам себя, gut new
Котбуян
Вчера на кольцевой из 5 столкнувшихся было три дебила на каршеринге...Когда их уже запретят
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