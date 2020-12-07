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Беглов рассказал, на сколько больше придется платить за детский сад в Петербурге с 2021 года

На 4% увеличится родительская плата за детский сад для детей с 1 до 3 лет и на 3% — для детей до 8 лет.

Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга 7 декабря, губернатор подписал соответствующее постановление с разъяснением по возрастам.

Величина стоимости пребывания детей в дошкольных учреждениях традиционно зависит от возраста воспитанника и времени его пребывания в детском саду.

Так, после Нового года для воспитанников от 1 года до 3 лет в группе с 12-часовым пребыванием она составит 1354,50 руб. (в 2020-м — 1299,50 руб.), а для детей от 3 до 8 в группе с 12-часовым пребыванием — 1261,10 руб. (в 2020-м — 1219,70 руб.).

Если ребенок в возрасте с года до трех лет записан в группу кратковременного пребывания, то плата будет меньше на 0,92% и составит 510,30 руб. (в 2020-м — 515 руб.). А для детей от 3 до 8 в группе кратковременного пребывания она уменьшится до 472,30 руб. (в 2020-м — 481,40 руб.).

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Комментарии (4)

Luba
Вообще смешные деньги за содержание ребенка на целый месяц! Любая няня столько стоит за 1 день!
kuk-vasyusha
Никому не нужный сбеглов, что-то еще и рассказывает
Garri
может сократить расходы на обслугу чиновников и перестать оплачивать расходы офисов фирмы гундяева? уверен, что сэкономленных денег хватит чтобы сделать садики совсем бесплатными.
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