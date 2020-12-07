Беглов рассказал, на сколько больше придется платить за детский сад в Петербурге с 2021 года

На 4% увеличится родительская плата за детский сад для детей с 1 до 3 лет и на 3% — для детей до 8 лет.
Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга 7 декабря, губернатор подписал соответствующее постановление с разъяснением по возрастам.
Величина стоимости пребывания детей в дошкольных учреждениях традиционно зависит от возраста воспитанника и времени его пребывания в детском саду.
Так, после Нового года для воспитанников от 1 года до 3 лет в группе с 12-часовым пребыванием она составит 1354,50 руб. (в 2020-м — 1299,50 руб.), а для детей от 3 до 8 в группе с 12-часовым пребыванием — 1261,10 руб. (в 2020-м — 1219,70 руб.).
Если ребенок в возрасте с года до трех лет записан в группу кратковременного пребывания, то плата будет меньше на 0,92% и составит 510,30 руб. (в 2020-м — 515 руб.). А для детей от 3 до 8 в группе кратковременного пребывания она уменьшится до 472,30 руб. (в 2020-м — 481,40 руб.).