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«Инсайд»: главный редактор «Фонтанки» отвечает на вопросы читателей в прямом эфире

В наших социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» с 17:00 проходит традиционная «летучка» главного редактора «Фонтанки» Александра Горшкова с читателями.

В рамках программы «Инсайд» Александр Горшков рассказывает, какие темы стали самыми резонансными в Петербурге на этой неделе, раскроет подоплеку некоторых публикаций «Фонтанки».

Присоединяйтесь к стриму «Инсайда» в наших группах в социальных сетях, задавайте свои вопросы в комментариях и предлагайте «Фонтанке» актуальные темы для будущих публикаций.

Программа «Инсайд» с Александром Горшковым идет в прямом эфире и транслируется в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграм».

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Комментарии (4)

spb7771250
Фонтанка, в ютуб надо транслировать, не у всех же инстаграм головного мозга...
Antoha
о цензуре в комментах вопросы были, интересно?)
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