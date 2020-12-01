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В парке Интернационалистов больше не страшно. К электросетям подключили 656 светильников

Парк Интернационалистов во Фрунзенском районе Петербурга осветили 656 фонарей вечером 1 декабря. Фотографиями обещанного чиновниками чуда в соцсетях делятся местные жители.

Ещё в 2018 году парковая зона была пристанищем разного рода маргиналов. По крайней мере, так считал бывший глава района Валерий Сапожников. Тогда активисты выступали против строительства там океанариума, и инвесторы отступили.

После этого парк заметно преобразился. Здесь появились детские площадки, игровые зоны, альпийские горки и другие элементы благоустройства. Летом Смольный пообещал подключить до конца года к сети 656 светодиодных светильников. Установленное оборудование устойчиво к перепадам напряжения, выдерживает неблагоприятные погодные условия.

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Комментарии (3)

hal9000
А мне ненравится это искусственное освещение..у нас его включают слишком рано..даже когда сумерки..а хочется наоборот отдохнуть от искусственного света..глазам немного..а маргиналов насчет..они никуда не делись..ну у нас особо их и небыло..но им свет абсолютно не мешает маргиналить...)
264229281
Когда же сделают освещение в Южно-Приморский парке!!!?
Dmitry-spb
Еще десять штук надо подключить и будет прекрасное число!
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