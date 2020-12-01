Ещё в 2018 году парковая зона была пристанищем разного рода маргиналов. По крайней мере, так считал бывший глава района Валерий Сапожников. Тогда активисты выступали против строительства там океанариума, и инвесторы отступили.



После этого парк заметно преобразился. Здесь появились детские площадки, игровые зоны, альпийские горки и другие элементы благоустройства. Летом Смольный пообещал подключить до конца года к сети 656 светодиодных светильников. Установленное оборудование устойчиво к перепадам напряжения, выдерживает неблагоприятные погодные условия.