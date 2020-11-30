МВД заплатит за обещание «отпетушить» подростка в полиции Колпино. Допрос ногами и дубинкой оценили в 50 тысяч

Колпинский райсуд взыскал с Министерства внутренних дел 50 тысяч рублей в пользу петербуржца Вадима Коваля. Оскорбившего мундир подростка в отделе полиции колотили ногами и дубинкой, обещая на этом не останавливаться.
Как сообщил адвокат потерпевшего Дмитрий Герасимов, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права», 30 ноября исковое заявление Коваля удовлетворено частично. Уже отметивший совершеннолетие потерпевший в качестве компенсации морального вреда просил 2,5 миллиона рублей, суд сократил финансовые претензии в 50 раз.
«Безусловно, мы обжалуем это решение в Санкт-Петербургском городском суде», — заявил Герасимов.
Близкое общение с полицейскими отдельной роты патрульно-постовой службы колпинской полиции Вадим Коваль свёл в мае 2019 года. На тот момент 17-летнего подростка, который якобы украл что-то, из рук охранника приняли Евгений Аунинг и Алексей Заброда. Добиваясь признательных показаний и реагируя на подростковые оскорбления, сотрудники избили задержанного ногами и резиновой дубинкой. Для острастки его раздели, один из патрульных пообещал «отпетушить».
Несмотря на положительные характеристики, Аунинга и Заброду уволили со службы. В феврале этого года суд признал их виновными в превышении должностных полномочий, назначил реальные сроки и на два года запретил работу в полиции. Как уточнил адвокат, экс-патрульные также выплатили потерпевшему 150 тысяч рублей компенсации.