Фабио Мастранджело отметит 55-летие гала-концертом в театре «Мюзик-холл» и в прямом эфире

Для тех, кто не сможет присутствовать лично, будет вестись трансляция вечера. Начало в 19.00. 6+



Напомним, Фабио Мастранджело — вот уже 9 лет гражданин России. Он родился в итальянском городе Бари, в музыкальной семье, еще в годы учебы в местной консерватории завоевал первые премии на национальных конкурсах как пианист. Окончил аспирантуру Женевской консерватории и получил диплом пианиста-исполнителя в Королевской музыкальной академии в Лондоне. Создал камерный оркестр «Виртуозы Торонто», которым руководил с 1996 по 2003 год, также дирижировал оркестрами многих стран, руководил международным фестивалем во Франции. Среди коллективов, с которыми он работал и работает в России — Екатеринбургский театр оперы и балета, Новосибирский академический симфонический оркестр, ГСО «Symphonica ARTica» Государственной филармонии Республики Саха (Якутия), «Новая опера» и «Русская филармония» в Москве, Академический симфонический оркестр петербургской филармонии и, конечно, «Мюзик-холл», которым он руководит с 2013 года.

