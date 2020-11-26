Facebook заплатил штраф в 4 млн рублей за отказ перенести серверы в Россию

Компания Facebook выплатила штраф, назначенный ей Таганским судом Москвы за отказ локализовать базы данных российских пользователей в России.
Как сообщает 26 ноября РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Таганского суда Москвы Зульфию Гринчук, суд получил постановление о том, что исполнительное производство в отношении компании Facebook окончено, штраф выплачен. Компанию Марка Цукерберга и соцсеть Twitter мировой суд оштрафовал на 4 миллиона рублей по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ о нарушении законодательства в области персональных данных в феврале 2020 года.
В сентябре стало известно, что правительство рассматривает возможность дать двухлетнюю отсрочку для переноса серверов с персональными данными россиян.