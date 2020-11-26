FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: 0
75.47р89.89р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Facebook заплатил штраф в 4 млн рублей за отказ перенести серверы в Россию

Компания Facebook выплатила штраф, назначенный ей Таганским судом Москвы за отказ локализовать базы данных российских пользователей в России.

Как сообщает 26 ноября РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Таганского суда Москвы Зульфию Гринчук, суд получил постановление о том, что исполнительное производство в отношении компании Facebook окончено, штраф выплачен. Компанию Марка Цукерберга и соцсеть Twitter мировой суд оштрафовал на 4 миллиона рублей по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ о нарушении законодательства в области персональных данных в феврале 2020 года.

В сентябре стало известно, что правительство рассматривает возможность дать двухлетнюю отсрочку для переноса серверов с персональными данными россиян.

Согласно поправкам в российский закон «О персональных данных», вступивших в силу 1 сентября 2015 года, информация о российских пользователях должна храниться на территории России. Из-за несоблюдения этого требования в 2016 году в стране была заблокирована социальная сеть профессиональных контактов LinkedIn. Соцсети Facebook и Twitter получили отсрочку до начала 2020 года. 31 января Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении обеих компаний, а в феврале мировой суд в Москве оштрафовал Facebook и Twitter на сумму по 4 млн руб. Компании не выплатили штрафы, из-за чего в июне служба судебных приставов начала в отношении них исполнительное производство.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

PapaKarlo
Скоро прикроют ФейсБук насовсем... Буду плакать...
vic_5e4cd1938d1a8
Надо штраф 4 млн. в минуту до выполнения требований .... А так, просто 4 млн. - смешно.
Дон_Бидон
Глупость это. Какая разница, где физически находятся данные. Главное, кто и как имеет к ним доступ. Другое дело - можно наполнить серверами построенные датацентры :-)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний