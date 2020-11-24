ТЮЗ расскажет юным петербуржцам «Сказку о царе Салтане»

28 и 29 ноября ТЮЗ им. А. А. Брянцева представит премьеру спектакля «Сказки Пушкина. Сказка о царе Салтане».

С сочинениями «солнца русской поэзии» — Александра Сергеевича Пушкина — мы начинаем знакомиться еще в колыбели, а то и раньше. Родители, бабушки и дедушки, воспитатели и учителя пересказывают по памяти, читают вслух книжки, показывают экранизации пушкинских произведений детям, внукам, воспитанникам, ученикам.



Герой спектакля «Сказки Пушкина. Сказка о царе Салтане» узнает о великом поэте от мамы. Слушая замечательную поэзию, мальчик окажется в невероятном мире, где переживет удивительные приключения и поймет, что чудесам есть место в любой реальности. Сюжет, знакомый еще с детсадовских времен, будет увиден глазами современного ребенка и получит новые форму и звучание.

