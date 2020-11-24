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ТЮЗ расскажет юным петербуржцам «Сказку о царе Салтане»

28 и 29 ноября ТЮЗ им. А. А. Брянцева представит премьеру спектакля «Сказки Пушкина. Сказка о царе Салтане».

Фото: предоставлено театром

С сочинениями «солнца русской поэзии» — Александра Сергеевича Пушкина — мы начинаем знакомиться еще в колыбели, а то и раньше. Родители, бабушки и дедушки, воспитатели и учителя пересказывают по памяти, читают вслух книжки, показывают экранизации пушкинских произведений детям, внукам, воспитанникам, ученикам.

Герой спектакля «Сказки Пушкина. Сказка о царе Салтане» узнает о великом поэте от мамы. Слушая замечательную поэзию, мальчик окажется в невероятном мире, где переживет удивительные приключения и поймет, что чудесам есть место в любой реальности. Сюжет, знакомый еще с детсадовских времен, будет увиден глазами современного ребенка и получит новые форму и звучание.

Создатели обещают запоминающееся сценическое действие, наполненное современными спецэффектами и музыкой — в спектакле принимает участие музыкальный квинтет. По словам режиссера Антона Оконешникова, будущая постановка «очень яркое масочное действо. В его основе заложена механика фольклора, но при этом оно очень живое и современное. Многое в нём построено на звуках, на музыке, в том числе той, которая заложена в пушкинских стихах».

Начало в 12:00 и 15:00, 6+

Наталия Эфендиева

Фото: предоставлено театром

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