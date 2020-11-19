Беглов назвал ситуацию с мигрантами в Петербурге «стабильной и контролируемой»

В Петербурге нет большого скопления иностранных граждан, которые хотят вернуться на родину и не имеют такой возможности, а ситуация с мигрантами под контролем. Об этом 19 ноября заявил губернатор Александр Беглов.
«В настоящее время миграционная ситуация в Санкт-Петербурге остаётся стабильной и контролируемой. Массовой концентрации иностранных граждан, не имеющих возможности вернуться в свои государства, не выявлено», — высказался Беглов по итогу заседания оперштаба с вице-премьером Татьяной Голиковой, на котором обсуждалось предупреждение завоза и распространения в России COVID-19.
Доклад Беглова сводился к мысли о том, что те, кто хотел, давно улетели на родину. С начала пандемии из Петербурга добровольно отправились домой на специально организованных рейсах почти 2200 граждан Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Ещё 360 граждан Узбекистана депортировали принудительно — их держали в спецучреждениях полиции.
«Иностранными диппредставительствами и национально-культурными объединениями оказывается адресная помощь иностранным гражданам, лишившимся работы и находящимся в трудной жизненной ситуации. Центры оказания помощи иностранным гражданам развернуты в помещениях узбекских и таджикских национально-культурных объединений», — заявили в Смольном.