Беглов назвал ситуацию с мигрантами в Петербурге «стабильной и контролируемой»

В Петербурге нет большого скопления иностранных граждан, которые хотят вернуться на родину и не имеют такой возможности, а ситуация с мигрантами под контролем. Об этом 19 ноября заявил губернатор Александр Беглов.

«В настоящее время миграционная ситуация в Санкт-Петербурге остаётся стабильной и контролируемой. Массовой концентрации иностранных граждан, не имеющих возможности вернуться в свои государства, не выявлено», — высказался Беглов по итогу заседания оперштаба с вице-премьером Татьяной Голиковой, на котором обсуждалось предупреждение завоза и распространения в России COVID-19.