FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +2
76.26р90.35р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
11
Печать

Беглов назвал ситуацию с мигрантами в Петербурге «стабильной и контролируемой»

В Петербурге нет большого скопления иностранных граждан, которые хотят вернуться на родину и не имеют такой возможности, а ситуация с мигрантами под контролем. Об этом 19 ноября заявил губернатор Александр Беглов.

«В настоящее время миграционная ситуация в Санкт-Петербурге остаётся стабильной и контролируемой. Массовой концентрации иностранных граждан, не имеющих возможности вернуться в свои государства, не выявлено», — высказался Беглов по итогу заседания оперштаба с вице-премьером Татьяной Голиковой, на котором обсуждалось предупреждение завоза и распространения в России COVID-19.

Доклад Беглова сводился к мысли о том, что те, кто хотел, давно улетели на родину. С начала пандемии из Петербурга добровольно отправились домой на специально организованных рейсах почти 2200 граждан Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Ещё 360 граждан Узбекистана депортировали принудительно — их держали в спецучреждениях полиции.

«Иностранными диппредставительствами и национально-культурными объединениями оказывается адресная помощь иностранным гражданам, лишившимся работы и находящимся в трудной жизненной ситуации. Центры оказания помощи иностранным гражданам развернуты в помещениях узбекских и таджикских национально-культурных объединений», — заявили в Смольном.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

ROMAN999
Я сегодня проезжал по текстилям - так там индейцев больше, чем русских на матче Зенита! Да и уезжать никто не собирается, стройки не стоят! Рынок продажи жилья идёт вверх, строительство развивается, мусора пухнут от бабосов с чёрных строителей... Вот она ментовская лафа!
Лариса Меркушева
Пенсионному Фонду из Госдумы предрекли банкротство,а как по-другому могло быть,если пенсию платить гражданам Израиля,мигрантам,а наши россияне получают 100-250 долларов?Закрыть все пенсии негражданам России и двойные гражданства!
aaignat
Этот биглов на улицы выходит?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний