В парадной дома на Десантников нашли мёртвого ребёнка, а рядом с ним — товарища

Следственный комитет проводит проверку после обнаружения трупа подростка в Красносельском районе Петербурга. Тело лежало на лестничной площадке, рядом с ним был товарищ, который рассказал, что случилось.
Как стало известно «Фонтанке», накануне вечером в полицию поступило сообщение о ребёнке, лежащем без сознания, между 8 и 9 этажами в доме
Мальчик объяснил, что около шести вечера они с товарищем купили в магазине газовый баллон для заправки зажигалок. Зайдя в парадную дома на Десантников, начали дышать газом, после чего товарищ потерял сознание.
Как выяснила «Фонтанка», на погибшего мальчика ранее обращал внимание инспектор по делам несовершеннолетних. Из открытых источников можно почерпнуть, что до 9 класса ребёнок учился в кадетском корпусе СК, увлекался кудо и даже защищал честь города на первенстве России. У его родителей ещё трое сыновей.