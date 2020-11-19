FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +2
75.93р90.23р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
14
Печать

В парадной дома на Десантников нашли мёртвого ребёнка, а рядом с ним — товарища

Следственный комитет проводит проверку после обнаружения трупа подростка в Красносельском районе Петербурга. Тело лежало на лестничной площадке, рядом с ним был товарищ, который рассказал, что случилось.

Как стало известно «Фонтанке», накануне вечером в полицию поступило сообщение о ребёнке, лежащем без сознания, между 8 и 9 этажами в доме № 12/1 по улице Десантников. Через 3 минуты наряды патрульных, ГИБДД и вневедомственной охраны уже были на месте. Ещё примерно через 10 минут подтянулась следственно-оперативная группа. Выяснилось, что 16-летний подросток мёртв. Рядом находился его ровесник.

Мальчик объяснил, что около шести вечера они с товарищем купили в магазине газовый баллон для заправки зажигалок. Зайдя в парадную дома на Десантников, начали дышать газом, после чего товарищ потерял сознание.

Как выяснила «Фонтанка», на погибшего мальчика ранее обращал внимание инспектор по делам несовершеннолетних. Из открытых источников можно почерпнуть, что до 9 класса ребёнок учился в кадетском корпусе СК, увлекался кудо и даже защищал честь города на первенстве России. У его родителей ещё трое сыновей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

ded morze
...."я лично не подвергался психо - химической обработке газом Эр - Эйч "
alexber2
а раньше моментом дышали.
264098511
Сборище комментаторов-дебилов. По комментариям сразу виден ваш интеллектуальный уровень. И эти люди что-то говорят о власти, сами по умственному развитию находятся на уровне люмпен- пролетариев.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний