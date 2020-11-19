В парадной дома на Десантников нашли мёртвого ребёнка, а рядом с ним — товарища

Следственный комитет проводит проверку после обнаружения трупа подростка в Красносельском районе Петербурга. Тело лежало на лестничной площадке, рядом с ним был товарищ, который рассказал, что случилось.



Как стало известно «Фонтанке», накануне вечером в полицию поступило сообщение о ребёнке, лежащем без сознания, между 8 и 9 этажами в доме № 12/1 по улице Десантников. Через 3 минуты наряды патрульных, ГИБДД и вневедомственной охраны уже были на месте. Ещё примерно через 10 минут подтянулась следственно-оперативная группа. Выяснилось, что 16-летний подросток мёртв. Рядом находился его ровесник.

