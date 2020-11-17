Петербургские предприятия в пандемию заключили с компаниями из арктических регионов контрактов на 1,4 млрд рублей

Семьдесят петербургских компаний в апреле — октябре 2020 года заключили госконтрактов на развитие Арктической зоны РФ на общую сумму почти 1,4 млрд рублей. Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе городского комитета по делам Арктики.



В конкурсах на поставки необходимых для развития Арктики ресурсов победили петербургские организации в сфере судостроения, здравоохранения, транспортной инфраструктуры, благоустройства, экологии, строительства, подготовки и переподготовки специалистов для атомных ледоколов и развития инфраструктуры Северного морского пути. Они поставят товары, услуги и работы предприятиям Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, республик Карелии, Коми и Саха (Якутия), а также Красноярского края.