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Петербургские предприятия в пандемию заключили с компаниями из арктических регионов контрактов на 1,4 млрд рублей

Семьдесят петербургских компаний в апреле — октябре 2020 года заключили госконтрактов на развитие Арктической зоны РФ на общую сумму почти 1,4 млрд рублей. Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе городского комитета по делам Арктики.

В конкурсах на поставки необходимых для развития Арктики ресурсов победили петербургские организации в сфере судостроения, здравоохранения, транспортной инфраструктуры, благоустройства, экологии, строительства, подготовки и переподготовки специалистов для атомных ледоколов и развития инфраструктуры Северного морского пути. Они поставят товары, услуги и работы предприятиям Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, республик Карелии, Коми и Саха (Якутия), а также Красноярского края.

Председатель профильного комитета Герман Широков отметил, что городской бизнес положительно отзывается о подобном опыте, в связи с этим ведомство продолжит сообщать предприятиям о планах закупок регионов арктической зоны.

Ранее президент Владимир Путин утвердил стратегию развития Арктики до 2035 года. Там планируется введение «специального экономического режима», модернизация системы здравоохранения и объектов социальной инфраструктуры, а также оснащение вооруженных сил современными образцами вооружения, военной и специальной техники.

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