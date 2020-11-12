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12.11.2020 12:20
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В Петербурге могут на час продлить время продажи алкоголя. Пока в рамках эксперимента

В Петербурге продажу алкоголя могут продлить на час — до 23:00. Соответствующий законопроект зреет в недрах парламента города. Об этом 12 ноября «Фонтанке» рассказал глава комитета по законодательству Денис Четырбок.

Вопрос о продлении времени продажи алкоголя планируется рассмотреть 13 ноября на заседании этого комитета ЗакСа. Изменение хотят ввести на время в рамках эксперимента по борьбе с нелегальной продажей алкоголя, в том числе с «наливайками», распитием горячительного на улице и контрафактной продукцией.

Как пояснил автор идеи, глава комитета Денис Четырбок, сначала изменение может быть введено на полгода или на год.

«Была высказана идея посмотреть, как скажется увеличение времени продажи алкоголя в целом на ситуации. Есть основания полагать, что если появится дополнительный легальный час, то выбьется стул из-под нелегальных продавцов, — пояснил депутат. — Не будет смысла из-под полы что-то покупать, можно будет купить алкоголь в магазине. Второй момент: это даст возможность в определенном смысле бороться с контрафактом».

Кроме того, парламентарий надеется, что мера сократит число случаев распития алкоголя в не предназначенных для этого местах: на скамейках, во дворах. «Если мы отобьем желание ходить в магазины [в которых продают алкоголь после 22.00], то тем самым снизится и количество употребления алкоголя в тех местах, где его употреблять нельзя», — предполагает депутат.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

ded morze
Был мелкий продавали с 11ти до закрытия магазина.Пошёл работать начали продавать с 14ти часов.Потом при Горбачёве появились талоны на которые было не купить.При Ельцине круглосуточно хоть до поросячего визга.Сейчас опять с 11ти до 10ти....Этим приучили всегда покупать в прок.Пускай дальше дуркуют.
SERGEY111
Все перечисленные четырбоком побочные эффекты от запрета по времени продажи легального алкоголя были известны ещё до ввода этого запрета - ну вот время прошло и даже депутатам стало все ясно .
Olaaa
Изображение бурной деятельности? А по делу что-то поменять не?!
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