В Петербурге могут на час продлить время продажи алкоголя. Пока в рамках эксперимента

Вопрос о продлении времени продажи алкоголя планируется рассмотреть 13 ноября на заседании этого комитета ЗакСа. Изменение хотят ввести на время в рамках эксперимента по борьбе с нелегальной продажей алкоголя, в том числе с «наливайками», распитием горячительного на улице и контрафактной продукцией.

В Петербурге продажу алкоголя могут продлить на час — до 23:00. Соответствующий законопроект зреет в недрах парламента города. Об этом 12 ноября «Фонтанке» рассказал глава комитета по законодательству Денис Четырбок.

Как пояснил автор идеи, глава комитета Денис Четырбок, сначала изменение может быть введено на полгода или на год.



«Была высказана идея посмотреть, как скажется увеличение времени продажи алкоголя в целом на ситуации. Есть основания полагать, что если появится дополнительный легальный час, то выбьется стул из-под нелегальных продавцов, — пояснил депутат. — Не будет смысла из-под полы что-то покупать, можно будет купить алкоголь в магазине. Второй момент: это даст возможность в определенном смысле бороться с контрафактом».



Кроме того, парламентарий надеется, что мера сократит число случаев распития алкоголя в не предназначенных для этого местах: на скамейках, во дворах. «Если мы отобьем желание ходить в магазины [в которых продают алкоголь после 22.00], то тем самым снизится и количество употребления алкоголя в тех местах, где его употреблять нельзя», — предполагает депутат.

