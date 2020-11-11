Турция заинтересовалась российской вакциной от коронавируса

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджи заявил, что в Анкаре заинтересованы в организации производства российской вакцины от коронавируса на мощностях турецких фармпроизводителей. При этом сначала необходимо провести токсикологические исследования, предусмотренные местным законодательством. Михаил Мурашко заверил, что Россия готова организовать такие исследования.

«Стороны обсудили ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции, отдельно остановившись на вопросах разработки вакцин для профилактики COVID-19», — сообщается 11 ноября на сайте российского Минздрава.

Руководители министерств здравоохранения двух стран провели переговоры после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. При этом главной темой общения двух лидеров все же стала ситуация в Нагорном Карабахе.

11 августа президент РФ сообщил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», которую разработали в Центре имени Гамалеи. Владимир Путин также отметил, что его дочь «поучаствовала в эксперименте» и сделала прививку.