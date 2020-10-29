Почти двум третям российских семей денег хватает только на еду и одежду

Почти две трети семей в России (64%) могут позволить себе только еду и одежду на свой доход. Обеспечить себя товарами длительного пользования они себя не могут. Это следует из опроса Росстата об уровне оценки домохозяйствами своего финансового состояния за второй квартал 2020 года, опубликованного 29 октября.



В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, финансовое состояние молодых семей (возраст супругов от 18 до 25 лет), заметно ухудшилось. Во втором квартале 2019 года эта категория домохозяйств была наиболее благополучной: более половины из них (50,3%) заявляли, что им хватает средств на что-то помимо еды и одежды. Спустя год молодые семьи оказались наименее обеспеченными.

