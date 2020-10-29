Почти двум третям российских семей денег хватает только на еду и одежду
Почти две трети семей в России (64%) могут позволить себе только еду и одежду на свой доход. Обеспечить себя товарами длительного пользования они себя не могут. Это следует из опроса Росстата об уровне оценки домохозяйствами своего финансового состояния за второй квартал 2020 года, опубликованного 29 октября.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, финансовое состояние молодых семей (возраст супругов от 18 до 25 лет), заметно ухудшилось. Во втором квартале 2019 года эта категория домохозяйств была наиболее благополучной: более половины из них (50,3%) заявляли, что им хватает средств на что-то помимо еды и одежды. Спустя год молодые семьи оказались наименее обеспеченными.
После них хуже всего себя чувствуют неработающие пенсионеры — 62,4% из них не могут позволить себе покупать что-то кроме одежды и еды. В 2019 году таких было 58,8%.
Лучше жить стали многодетные семьи. 50,5% из них сообщили, что им трудно покупать товары длительного пользования (бытовую технику, мебель, транспортные средства). Годом раньше их было почти на 10% больше.
Наиболее обеспечены семьи в Ямало-Ненецком автономном округе. Только 19,3% домохозяйств там заявили о наличии средств только на питание и одежду. В Саратовской области их 22,5%, в Ингушетии — 25,4%, в Ханты-Мансийском автономном округе — 27,3%, в Архангельской области — 31,7%.