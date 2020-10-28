Девушка на «Роллс-Ройсе» расчистила себе дорогу на Крестовском. Авария попала на видео
Помеху в виде мешкающего «Форда» устранил на своем пути «Роллс-Ройс». За рулем шикарного купе сидела девушка.
«Фонтанка» показывает кадры случайного ДТП, в котором вечером 28 октября побывала машина за 20 миллионов. Место действия - Вязовая улица на Крестовском острове.
Стремительно проезжая мимо элитного комплекса «Олимпийская деревня», двухцветный Rolls-Royce Wraith не обратил внимания на притормозивший впереди «Форд», который, очевидно, планировал развернуться. Указатель поворота на видео неразличим. Возможно, водитель «Форда» его не включал.
Владелицы Rolls-Royce Wraith в Петербурге «Фонтанке» неизвестны - только владельцы. В 2016 году фотограф «Фонтанки» после нашумевших гонок на Невском проспекте запечатлел рядом с таким же купе студентку Санкт-Петербургского государственного экономического университета.