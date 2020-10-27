Суд признал незаконным отказ присвоить зданию медсанчасти завода им. Калинина статус памятника
Городской суд Петербурга постановил отменить распоряжение комитета по охране памятников об отказе включения здания медсанчасти завода им. Калинина на Васильевском острове в реестр объектов культурного наследия. Об этом 27 октября сообщил депутат Заксобрания Борис Вишневский, который участвует в процессе в качестве одного из истцов.
«Нам удалось оспорить необоснованный отказ признать это прекрасное здание ОКН (объектом культурного наследия). Это не дает его снести и что-нибудь там построить, как пытаются владельцы», — написал парламентарий в Facebook.
КГИОП отказался признать здание объектом культурного наследия в феврале 2020 года. Постройка, до этого числившаяся выявленным ОКН (то есть «кандидатом в памятники»), потеряла защиту, которую дает этот статус.
В 2019 году собственник, компания «Петротрейд», попытался изменить функциональное назначение участка с общественно-деловой подзоны специализированных общественно-деловых объектов на зону застройки жилых домов. Градозащитники уверены, что владелец хочет снести здание и на этом месте возвести жилье.
Медсанчасть №1 им. М.И. Калинина, бывшая поликлиника одноименного завода, построена в 1957 году в стиле сталинского неоклассицизма. Нетипичным является полное отсутствие советской символики на фасаде, его украшают только медицинские эмблемы — лепнина в виде чаши со змеей, обрамленная венком.