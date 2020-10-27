Суд признал незаконным отказ присвоить зданию медсанчасти завода им. Калинина статус памятника

Городской суд Петербурга постановил отменить распоряжение комитета по охране памятников об отказе включения здания медсанчасти завода им. Калинина на Васильевском острове в реестр объектов культурного наследия. Об этом 27 октября сообщил депутат Заксобрания Борис Вишневский, который участвует в процессе в качестве одного из истцов.



«Нам удалось оспорить необоснованный отказ признать это прекрасное здание ОКН (объектом культурного наследия). Это не дает его снести и что-нибудь там построить, как пытаются владельцы», — написал парламентарий в Facebook.