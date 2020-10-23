Два матча «Йокерита» в КХЛ отменены из-за вспышки коронавируса в клубе

Хоккеисты финского клуба «Йокерит» вновь заболели коронавирусом. Как сообщает пресс-служба КХЛ в пятницу, 23 октября, в связи с этим отменены два ближайших матча команды.

«После возвращения с выезда «Йокерит» прошел тестирование, по результатам которого четверо представителей команды сдали положительные тесты на коронавирус. Вся остальная команда, находившаяся в поездке, была отправлена на карантин в соответствии с правилами местных властей», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

Отменены матчи 26 октября против «Автомобилиста» и 28 октября против «Витязя». О решениях по данным матчам лига сообщит дополнительно