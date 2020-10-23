В КХЛ вылечились от коронавируса 322 человека. Еще 75 продолжают болеть

COVID-19 выявлен у 75 игроков, тренеров и сотрудников клубов Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ со ссылкой на слова президента КХЛ Алексея Морозова.



«На вечер вчерашнего дня больных с подтверждённым диагнозом «коронавирус» — 75 человек. Однако эта цифра включает в себя не только игроков, но и всех, кого тестируют лаборатории — партнёры КХЛ, — тренеров, обслуживающий персонал и сотрудников клубов. Выздоровели на данный момент 322 человека», — подчеркнул Морозов.

Ранее вице-президент петербургского СКА в интервью «Фонтанке» заявил о том, что в пиковый период в системе клуба одновременно болели 60 хоккеистов.