Сотни разработчиков приложений бросили вызов Apple, объединившись в коалицию против компании
Количество объединившихся против Apple в «Коалицию за справедливость приложений» разработчиков продолжает увеличиваться. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря объединения Сару Максвелл 23 октября пишет The Washington Post.
По ее словам, созданную в прошлом месяце коалицию пополнили еще 27 компаний. Таким образом, их количество увеличилось с 13 до 40. «Проявленный к нам интерес превзошел наши ожидания. По мере вступления новых участников становится очевидным, что слишком многих разработчиков не слышали», — сказала Максвелл.
Ранее гигант видеоигр Epic Games, компания знакомств Match Group и сервис потоковой передачи музыки Spotify создали« Коалицию за справедливость приложений против правил Apple». Представители объединения назвали три основных претензии к компании: комиссия App Store в размере 30%, отсутствие альтернатив распространения приложений на iOS в обход собственного магазина Apple, а также использование компанией своего контроля над iOS для продвижения собственных сервисов. Разработчики хотят «создать равные условия для бизнеса приложений и дать людям свободу выбора на их устройствах».