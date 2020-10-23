Сотни разработчиков приложений бросили вызов Apple, объединившись в коалицию против компании

Количество объединившихся против Apple в «Коалицию за справедливость приложений» разработчиков продолжает увеличиваться. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря объединения Сару Максвелл 23 октября пишет The Washington Post.



По ее словам, созданную в прошлом месяце коалицию пополнили еще 27 компаний. Таким образом, их количество увеличилось с 13 до 40. «Проявленный к нам интерес превзошел наши ожидания. По мере вступления новых участников становится очевидным, что слишком многих разработчиков не слышали», — сказала Максвелл.

