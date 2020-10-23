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23.10.2020 14:13
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Сотни разработчиков приложений бросили вызов Apple, объединившись в коалицию против компании

Количество объединившихся против Apple в «Коалицию за справедливость приложений» разработчиков продолжает увеличиваться. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря объединения Сару Максвелл 23 октября пишет The Washington Post.

По ее словам, созданную в прошлом месяце коалицию пополнили еще 27 компаний. Таким образом, их количество увеличилось с 13 до 40. «Проявленный к нам интерес превзошел наши ожидания. По мере вступления новых участников становится очевидным, что слишком многих разработчиков не слышали», — сказала Максвелл.

Ранее гигант видеоигр Epic Games, компания знакомств Match Group и сервис потоковой передачи музыки Spotify создали« Коалицию за справедливость приложений против правил Apple». Представители объединения назвали три основных претензии к компании: комиссия App Store в размере 30%, отсутствие альтернатив распространения приложений на iOS в обход собственного магазина Apple, а также использование компанией своего контроля над iOS для продвижения собственных сервисов. Разработчики хотят «создать равные условия для бизнеса приложений и дать людям свободу выбора на их устройствах».

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Комментарии (1)

Maik5
Давно пора с монополией бороться.
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