От автора «Стиляг» и «Оттепели»: «Гипноз» Тодоровского покажут в кино
15 октября в кинотеатрах начнут показывать «Гипноз», новый фильм Валерия Тодоровского, автора «Стиляг» и «Оттепели». 12+
Теперь Тодоровский снял камерную драму об отношениях психоаналитика и пациента. Главный герой — мальчик-подросток, который страдает от лунатизма, он ходит во сне. Чтобы избавить его от этой проблемы, родители отправляют ребенка
к психоаналитику — эту роль играет Максим Суханов.
Кроме камерности, «Гипноз» от прочих лент режиссера отличает еще и совершенно новая команда: ни с кем из соавторов Тодоровский до сих пор не работал. Сценарий написала Любовь Мульменко — до этого она сочинила «Еще один год», «Комбинат "Надежда"» и «Верность». Визуальное решение создал финн Жан-Ноэль Мустонен.
Иван Чувиляев