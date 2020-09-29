В Петербурге ловили собачников-нерях. За нежелание убирать за питомцами владельцы заплатят до пяти тысяч рублей

Рейды против недобросовестных владельцев собак прошли в трех парках Петербурга. За нежелание водить собаку в наморднике, а также убирать за ней фекалии владельцам придется заплатить штрафы.



Об итогах профилактических мероприятий отчитался комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности 29 сентября. Сотрудники комитета изучили жалобы горожан на выгул собак и отправились в парк Александрино в Кировском районе.



Как отметили инспекторы, многие владельцы сделали вид, что они не в курсе необходимости убрать за животным. Помимо этого многие забывают, что для безопасности окружающих собаки выше 40 см в холке должны гулять в наморднике и на поводке. В итоге в основном сотрудники провели разъяснительную работу, но все же составили семь административных протоколов против самых злостных нарушителей, которым грозит до пяти тысяч рублей штрафа.

