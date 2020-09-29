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29.09.2020 15:08
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В Петербурге ловили собачников-нерях. За нежелание убирать за питомцами владельцы заплатят до пяти тысяч рублей

Рейды против недобросовестных владельцев собак прошли в трех парках Петербурга. За нежелание водить собаку в наморднике, а также убирать за ней фекалии владельцам придется заплатить штрафы.

Об итогах профилактических мероприятий отчитался комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности 29 сентября. Сотрудники комитета изучили жалобы горожан на выгул собак и отправились в парк Александрино в Кировском районе.

Как отметили инспекторы, многие владельцы сделали вид, что они не в курсе необходимости убрать за животным. Помимо этого многие забывают, что для безопасности окружающих собаки выше 40 см в холке должны гулять в наморднике и на поводке. В итоге в основном сотрудники провели разъяснительную работу, но все же составили семь административных протоколов против самых злостных нарушителей, которым грозит до пяти тысяч рублей штрафа.

Аналогичные рейды прошли в Сосновке и Петровском парке.

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Комментарии (15)

Pilat
Собак люблю, кошек тоже люблю.
Но вот наступать в их испражнения - не люблю
Мы в ответе за тех, кого приручили.
Завёл животное, будь добор убирай за ним все что из него сыплется.
Штрафы одобряю.
SERGEY111
Если мы все начнем убирать тушеный виноград за Баскервилями после того как они славно высунув языки на улице смачно похезают то так и в нормальную европейскую страну можно начать превращаться .
lamer
У меня жена в холке выше 40 см. Имеются ли законные основания выгуливать ее в общественных местах в наморднике?
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