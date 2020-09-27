Сотрудник Физтеха и пенсионер с Кораблестроителей раздарили почти миллион. Один доверился «банку», второй — «экономической полиции»

Как стало известно «Фонтанке» 27 сентября, накануне подборку заявлений от жертв телефонных мошенников полиции пополнил 84-летний житель проспекта Мориса Тореза. Он отрекомендовался ведущим сотрудником института имени Иоффе и рассказал о неизвестных, одолевавших его телефонными звонками два дня назад.

Мошенники продолжают богатеть на доверчивых пенсионерах в Петербурге. Чтобы пополнить свой банковский счёт, им хватает нескольких телефонных звонков и заезженной легенды, которую разбавляют должностями.

Нескольких разговоров якобы с сотрудниками банка хватило, чтобы он уверовал в небезопасность собственного счёта и перевёл сбережения на другой, заботливо подсказанный «банкирами». В уголовное дело о мошенничестве вписали ущерб в 800 тысяч рублей.

В отделе полиции Василеостровского района параллельно принимали заявление от 75-летнего жителя с Кораблестроителей. В начале месяца с пенсионером связался мужчина, который представился сотрудником отдела по борьбе с экономическими преступлениями и пообещал компенсацию за ранее приобретённые БАДы. Для того, чтобы получить 300 тысяч рублей, пенсионера попросили перевести ровно половину на три банковских счёта. Пожилой мужчина перевёл 160 тысяч. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В Сбербанке неоднократно объясняли, как нужно реагировать на телефонные предупреждения об уязвимости собственных счетов и как вычислить обманщиков. В начале сентября в Петербурге арестовали одного из телефонных мошенников, однако к концу месяца пожилой инженер проболтался о 6 миллионах и был обречен.