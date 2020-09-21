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21.09.2020 14:12
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К Ефремову пустили правозащитников. Он встретил их лысым

Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов в изоляторе побрился налысо. Его сокамерники не возражают против курения.

О том, как Ефремов устроился в изоляторе, 21 сентября рассказали навестившие его правозащитники. У актера и двух его сокамерников есть телевизор, холодильник и электрочайник. Никто из них на условия содержания не жалуется. Ефремов оказался единственным курящим, но его соседей это не смущает.

«Михаил Ефремов в изолятор был доставлен с пышной шевелюрой, а сегодня мы увидели его постриженным под машинку, практически наголо», — цитирует члена ОНК RT.

В конце прошлой недели новый адвокат актера Владимир Васильев подал апелляционную жалобу на приговор. Он считает, что актер может рассчитывать на условный срок, также защитник пытается договориться о примирении сторон.

Ефремова осудили на 8 лет колонии за смертельное ДТП в начале июня. Его предыдущий адвокат Эльман Пашаев считал, что за рулем мог быть кто-то другой, под его руководством актер передумал признавать вину, так как ничего не помнит. Пашаева после окончания процесса лишили адвокатского статуса.

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Комментарии (3)

Жора  
Окажешься в тюрьме, сразу закукарекаешь по другому! Вспомнишь и о правозащитниках и о соблюдении прав!
Bobr Dobr
А собственно говоря что из себя представляют "правозащитники"? Кто это ? Вроде как с концом СССР и коммунистического режима рукоположение в сан "правозащитника" канонически ничтожно. Рукополагающий должен был отсидеть в советской тюрьме "за политику" Такие есть живые? Или новых рукопологают китайские диссиденты?
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