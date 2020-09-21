К Ефремову пустили правозащитников. Он встретил их лысым

Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов в изоляторе побрился налысо. Его сокамерники не возражают против курения.
О том, как Ефремов устроился в изоляторе, 21 сентября рассказали навестившие его правозащитники. У актера и двух его сокамерников есть телевизор, холодильник и электрочайник. Никто из них на условия содержания не жалуется. Ефремов оказался единственным курящим, но его соседей это не смущает.
«Михаил Ефремов в изолятор был доставлен с пышной шевелюрой, а сегодня мы увидели его постриженным под машинку, практически наголо», — цитирует члена ОНК RT.
В конце прошлой недели новый адвокат актера Владимир Васильев подал апелляционную жалобу на приговор. Он считает, что актер может рассчитывать на условный срок, также защитник пытается договориться о примирении сторон.
Ефремова осудили на 8 лет колонии за смертельное ДТП в начале июня. Его предыдущий адвокат Эльман Пашаев считал, что за рулем мог быть кто-то другой, под его руководством актер передумал признавать вину, так как ничего не помнит. Пашаева после окончания процесса лишили адвокатского статуса.