К Ефремову пустили правозащитников. Он встретил их лысым

Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов в изоляторе побрился налысо. Его сокамерники не возражают против курения.



О том, как Ефремов устроился в изоляторе, 21 сентября рассказали навестившие его правозащитники. У актера и двух его сокамерников есть телевизор, холодильник и электрочайник. Никто из них на условия содержания не жалуется. Ефремов оказался единственным курящим, но его соседей это не смущает.

«Михаил Ефремов в изолятор был доставлен с пышной шевелюрой, а сегодня мы увидели его постриженным под машинку, практически наголо», — цитирует члена ОНК RT.