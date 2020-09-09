В Китае впервые разрешили клинические испытания на людях вакцины против COVID-19 в виде назального спрея
Китайская вакцина против коронавируса в форме спрея для носа одобрена для клинических испытаний в КНР. О новом шаге разработки против COVID-19 сообщает 9 сентября пресс-служба Университета Гонконга (HKU).
Именно в лаборатории гонконгского вуза и был создан препарат. В исследованиях также принимали участие Сямэньский университет и фармацевтическая компания Beijing Wantai Biological Pharmacy.
Это первая антикоронавирусная вакцина в виде назального спрея, которую государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами разрешило испытать на людях на этапе клинических исследований.
По данным РИА «Новости», на сегодняшний день на этом же этапе находятся шесть разработанных в Китае вакцин.
Также 9 сентября стало известно, что из вакцинной гонки временно выбыл препарат шведско-британской компании AstraZeneca. На финальном, третьем, этапе исследований у добровольца появилась серьёзная побочная реакция, и испытания приостановили.