FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +13
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
09.09.2020 14:45
1
Печать

Волейбольный «Зенит» из Петербурга отстранили от участия в Кубке России из-за острых симптомов вирусной инфекции у игроков

Досрочно пришлось завершить волейбольному клубу «Зенит» свое выступление в Кубке России, который проходит с 6 по 11 сентября в Москве. Как сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации волейбола в среду, 9 сентября, команда снялась из-за болезни сразу нескольких игроков команды.

Отмечается, что перед вылетом на турнир все игроки и тренеры «Зенита» накануне выезда сдали тесты на COVID-19. Все тесты были отрицательные.

В течение первых двух игровых дней, 7 и 8 сентября, несколько петербургских волейболистов почувствовали себя плохо: у них повысилась температура, появились симптомы острой респираторной вирусной инфекции. По решению главного тренера и врача команды они были изолированы и участия в игре не приняли.

В связи с болезнью игроков и с целью предотвращения возможного распространения инфекции среди других команд организаторы Кубка России отстранили «Зенит» от участия в турнире, рекомендовали команде в срочном порядке покинуть место проведения соревнования и вновь протестировать всех членов команды на COVID-19.

Также пройти повторное тестирование рекомендовано остальным участников Кубка России.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

BrotherRabbit
Налицо очередное проявление русофобии со стороны организаторов.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний