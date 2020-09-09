Волейбольный «Зенит» из Петербурга отстранили от участия в Кубке России из-за острых симптомов вирусной инфекции у игроков

Досрочно пришлось завершить волейбольному клубу «Зенит» свое выступление в Кубке России, который проходит с 6 по 11 сентября в Москве. Как сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации волейбола в среду, 9 сентября, команда снялась из-за болезни сразу нескольких игроков команды.

Отмечается, что перед вылетом на турнир все игроки и тренеры «Зенита» накануне выезда сдали тесты на COVID-19. Все тесты были отрицательные.

В течение первых двух игровых дней, 7 и 8 сентября, несколько петербургских волейболистов почувствовали себя плохо: у них повысилась температура, появились симптомы острой респираторной вирусной инфекции. По решению главного тренера и врача команды они были изолированы и участия в игре не приняли.