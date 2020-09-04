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04.09.2020 14:30
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В Петербурге появится музей «Яндекса» с игровыми приставками из 1990-х и первым iMac

В Петербурге на углу Невского проспекта и набережной Фонтанки, в Литературном доме, открывается музей «Яндекса». Попасть туда можно с 5 сентября. В пространстве получится поработать за первым iMac G3, поиграть в популярную в 1990-е годы приставку Dendy или включить компьютеры Amiga и Сommodore 64 и другие. К каждому устройству прилагается набор игр. Как 4 сентября сообщили «Фонтанке» в компании, пользоваться ими можно бесплатно, вход на экспозицию также свободный, она будет открыта ежедневно с 10.00 до 22.00.

Помимо старых устройств в музее выставят и последние разработки. Их расположат в мини-версии квартиры с гостиной, кухней и барной стойкой. В этой зоне будут стоять умная колонка «Яндекс.Станция», которую можно попросить включить нужную музыку, а также голосовой помощник «Алиса», с которым предлагают пообщаться желающим. Если дать ей соответствующее задание, «Алиса» начнёт управлять бытовыми приборами вокруг.

Интерьеры Музея Яндекса
Интерьеры Музея ЯндексаФото: предоставлено пресс-службой «Яндекса»

Как отмечают создатели, из-за того, что музей располагается в историческом центре города, дизайнеры вписали в интерьер «элементы старой петербургской квартиры»: печь, высокие двери, деревянные столы и тумбы под старину.

Это второй музей «Яндекса» в стране. В 2018 году в Москве, около станции место «Парк культуры», открыли аналогичное пространство.

Интерьеры Музея Яндекса
Интерьеры Музея ЯндексаФото: предоставлено пресс-службой «Яндекса»

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Комментарии (2)

W Bons
а на входе постаревшие быки из 90 х следить за базаром
f0ntan
Ну где там Яндекс? Кроме Алисы там нет больше никакого Яндекса. Надо откушенному Яблоку подать в суд на Яндекс за пиратство и кражу интеллектуальной собственности
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