FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +16
75.24р89.00р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
28.08.2020 13:57
0
Печать

Онлайн-кинотеатры в России благодаря коронавирусу увеличили свой доход более чем вполовину

Легальные онлайн-кинотеатры заработали на 56% больше в этом году из-за пандемии коронавируса. В среднем за 2020 год этот рынок вырос на 35–45%, следует из отчета TelecomDaily, опубликованного 28 августа.

Лидерами по общей доле выручки рынка, как и раньше, остаются кинотеатры ivi и Okko. На ivi приходится 23% рынка, а на Okko — 17%. При этом Okko в прошлом году делил второе место по доходам с Youtube, а сейчас оторвался от конкурента, увеличив свою долю от бюджета на 5%.

Не только Youtube лишился процентов от общего пирога. Netflix, Megogo и «Ростелеком» потеряли около 1%. Остальные онлайн-кинотеатры держатся на прошлогоднем уровне.

В то же самое время индивидуальная выручка у большинства онлайн-кинотеатров показала рост на уровне предыдущих лет. Но есть и исключения: онлайн-платформа Start увеличила показатели в 3,5 раза (362,9% против 242,2% за 2019 год), выручка Okko выросла в 2 раза (117,4% за 2020 год), ivi и «Ростелеком» (57,7%), и Premier (48,1%).

Меньше остальных заработали «СТС Медиа», Netflix, Tvzavr и Rutube (менее 30%).

«За период пандемии зритель оценил все преимущества пользования легальными видеосервисами, а к хорошему быстро привыкают», — цитирует Виктора Чеканова TelecomDaily.

Аналитики TelecomDaily считают, что в случае сохранения подобного темпа роста бюджета онлайн-кинотеатров в конце 2020 года объем их бюджета составит 41,86 млрд руб.

А вот в пресс-службе «Мегафона» сообщили о «контентом кризисе» в индустрии. Причиной стала остановка съемок из-за ограничений пандемии, поэтому премьер этой осенью будет меньше, чем в 2019 году. Это отразится на выручке и в онлайн-кинотеатрах и в оффлайн.

Как писала «Фонтанка», решение правительства Санкт-Петербурга о невозможности открытия кинозалов до 20 сентября из-за пандемии погубит больше трети традиционных кинотеатров. Представители индустрии считают, что это ответственность Смольного, ведь в Москве смогли организовать открытие кинотеатров с 1 августа.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний