Онлайн-кинотеатры в России благодаря коронавирусу увеличили свой доход более чем вполовину
Легальные онлайн-кинотеатры заработали на 56% больше в этом году из-за пандемии коронавируса. В среднем за 2020 год этот рынок вырос на 35–45%, следует из отчета TelecomDaily, опубликованного 28 августа.
Лидерами по общей доле выручки рынка, как и раньше, остаются кинотеатры ivi и Okko. На ivi приходится 23% рынка, а на Okko — 17%. При этом Okko в прошлом году делил второе место по доходам с Youtube, а сейчас оторвался от конкурента, увеличив свою долю от бюджета на 5%.
Не только Youtube лишился процентов от общего пирога. Netflix, Megogo и «Ростелеком» потеряли около 1%. Остальные онлайн-кинотеатры держатся на прошлогоднем уровне.
В то же самое время индивидуальная выручка у большинства онлайн-кинотеатров показала рост на уровне предыдущих лет. Но есть и исключения: онлайн-платформа Start увеличила показатели в 3,5 раза (362,9% против 242,2% за 2019 год), выручка Okko выросла в 2 раза (117,4% за 2020 год), ivi и «Ростелеком» (57,7%), и Premier (48,1%).
Меньше остальных заработали «СТС Медиа», Netflix, Tvzavr и Rutube (менее 30%).
«За период пандемии зритель оценил все преимущества пользования легальными видеосервисами, а к хорошему быстро привыкают», — цитирует Виктора Чеканова TelecomDaily.
Аналитики TelecomDaily считают, что в случае сохранения подобного темпа роста бюджета онлайн-кинотеатров в конце 2020 года объем их бюджета составит 41,86 млрд руб.
А вот в пресс-службе «Мегафона» сообщили о «контентом кризисе» в индустрии. Причиной стала остановка съемок из-за ограничений пандемии, поэтому премьер этой осенью будет меньше, чем в 2019 году. Это отразится на выручке и в онлайн-кинотеатрах и в оффлайн.
Как писала «Фонтанка», решение правительства Санкт-Петербурга о невозможности открытия кинозалов до 20 сентября из-за пандемии погубит больше трети традиционных кинотеатров. Представители индустрии считают, что это ответственность Смольного, ведь в Москве смогли организовать открытие кинотеатров с 1 августа.