Онлайн-кинотеатры в России благодаря коронавирусу увеличили свой доход более чем вполовину

Легальные онлайн-кинотеатры заработали на 56% больше в этом году из-за пандемии коронавируса. В среднем за 2020 год этот рынок вырос на 35–45%, следует из отчета TelecomDaily, опубликованного 28 августа.



Лидерами по общей доле выручки рынка, как и раньше, остаются кинотеатры ivi и Okko. На ivi приходится 23% рынка, а на Okko — 17%. При этом Okko в прошлом году делил второе место по доходам с Youtube, а сейчас оторвался от конкурента, увеличив свою долю от бюджета на 5%.



Не только Youtube лишился процентов от общего пирога. Netflix, Megogo и «Ростелеком» потеряли около 1%. Остальные онлайн-кинотеатры держатся на прошлогоднем уровне.

