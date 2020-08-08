«Теплосеть» поставила в тупик троллейбусы на Васильевском. Но всё так и задумано — ГАТИ разрешила

ГУП «Горэлектротранс» вечером в субботу распространило сообщение о том, что полностью прекращает движение троллейбусов по Васильевскому острову: «Информация СПб ГУП «Горэлектротранс». Оперативное закрытие движения троллейбусов по В.О. В связи с аварийными работами на Васильевском острове, на Большом и Малом проспектах, закрыто троллейбусное движение с 17:30 до окончания работ».

Вечером 8 августа на Васильевском острове полностью прекратилось движение троллейбусов. Водители узнали об этом «по факту». «Фонтанка» выяснила, что в этом никто не виноват. Просто в «Горэлектротрансе» плохо читают ордера ГАТИ.

То, что аварии случились одновременно на двух параллельных проспектах, — это редкость. «Фонтанка» пошла выяснять, что там одновременно рвануло, и оказалась разочарована. Никакой интриги, все ограничения были заранее прописаны в ордерах ГАТИ.



Сейчас на Васильевском острове ограничена подача горячей воды, и АО «Теплосеть СПб» старается проверить и отремонтировать все по максимуму, пока трубы пустые. К примеру, на углу Наличной и Большого проспекта работы велись еще с прошлой недели, искали дефекты. Получили ордер в ГАТИ на ремонт с ограничением движения с 6 августа до 10 августа.



Беда только в том, что на Малом проспекте одновременно с этим также ведутся работы с ограничением движения, и троллейбусам там не проехать. Те, что должны были следовать там, были переведены в объезд по Большому. Но в 17:30 очередной троллейбус уперся в ограждения и уже разрытый котлован.



Почему в «Горэлектротрансе» назвали эти работы аварийными, в «Теплосети» не поняли. Но пообещали, раз такое дело, всё побыстрее закончить — уже в ночь на 9 августа открыть движение.

