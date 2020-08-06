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06.08.2020 12:01
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Появилось видео пьяной аварии на парковке «Касторамы» в Петербурге. Водитель лихо сдал назад

ДТП с участием четырех автомобилей на парковке гипермаркета «Касторама» на Дальневосточном проспекте попало на видео. Таран задним ходом совершил пьяный петербуржец.

Как следует из видео, накануне поздно вечером 30-летний водитель «Форда Фокуса», отъезжая с места парковки, перестарался с педалью газа при движении задним ходом и врезался в стоявшие машины. На кадрах заметно, что от такого маневра могла пострадать женщина, которая грузила покупки на крышу автомобиля.

По данным ГИБДД, 5 августа около 22:30 в Невском районе города Санкт-Петербурга на Дальневосточном проспекте у дома 16 мужчина 1990 года рождения, управляя автомобилем «Форд Фокус», совершил наезд на припаркованные «Киа Рио», «Митсубиси Кольт», «Рено Дастер». В результате ДТП повреждения получили автомобили, пострадавших нет.

В отношении водителя возбудили административное дело за управление транспортом без прав и в состоянии алкогольного опьянения.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

262227411
За такие дела нужно вешать!
razdva.spb
36ой регион-это не Петербуржец.Это понаехавший из воронежа
hal9000
у некоторых не лечится...как выпьют так за руль..на пустом месте наделал себе проблем,хоть никого не убил
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