Появилось видео пьяной аварии на парковке «Касторамы» в Петербурге. Водитель лихо сдал назад
ДТП с участием четырех автомобилей на парковке гипермаркета «Касторама» на Дальневосточном проспекте попало на видео. Таран задним ходом совершил пьяный петербуржец.
Как следует из видео, накануне поздно вечером 30-летний водитель «Форда Фокуса», отъезжая с места парковки, перестарался с педалью газа при движении задним ходом и врезался в стоявшие машины. На кадрах заметно, что от такого маневра могла пострадать женщина, которая грузила покупки на крышу автомобиля.
По данным ГИБДД, 5 августа около 22:30 в Невском районе города Санкт-Петербурга на Дальневосточном проспекте у дома 16 мужчина 1990 года рождения, управляя автомобилем «Форд Фокус», совершил наезд на припаркованные «Киа Рио», «Митсубиси Кольт», «Рено Дастер». В результате ДТП повреждения получили автомобили, пострадавших нет.
В отношении водителя возбудили административное дело за управление транспортом без прав и в состоянии алкогольного опьянения.