Коронавирус позволил автомобилистам погонять, а дорожной инспекции собрать штрафов

По данным аналитиков из Сбербанка, весной 2020 года в 2,3 раза выросло число оплаченных штрафов за небольшое превышение скорости. Это связывают с пустыми дорогами.



Выводы опубликованы 3 августа на Sberindex.ru. Отмечается, что общее число оплаченных штрафов в первые два месяца коронавирусных ограничений снизилось на 14 процентов по сравнению с началом года. При этом падение не было пропорционально снижению количества автомобилей на дорогах. Нарушителей скоростного режима, видимо, из-за отсутствия пробок, было больше. Платежи на сумму 250 рублей (половина от штрафа за превышение на 20-40 км/ч) выросли на 133 процента, многие предпочитали оплачивать штраф со скидкой в первые 20 дней с момента правонарушения.

