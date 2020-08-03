Коронавирус позволил автомобилистам погонять, а дорожной инспекции собрать штрафов
По данным аналитиков из Сбербанка, весной 2020 года в 2,3 раза выросло число оплаченных штрафов за небольшое превышение скорости. Это связывают с пустыми дорогами.
Выводы опубликованы 3 августа на Sberindex.ru. Отмечается, что общее число оплаченных штрафов в первые два месяца коронавирусных ограничений снизилось на 14 процентов по сравнению с началом года. При этом падение не было пропорционально снижению количества автомобилей на дорогах. Нарушителей скоростного режима, видимо, из-за отсутствия пробок, было больше. Платежи на сумму 250 рублей (половина от штрафа за превышение на 20-40 км/ч) выросли на 133 процента, многие предпочитали оплачивать штраф со скидкой в первые 20 дней с момента правонарушения.
«Уже в июне-июле, несмотря на частичное снятие ограничений в некоторых регионах, поток платежей по штрафам сократился на 48%, что, скорее всего, является истинной оценкой снижения интенсивности дорожного потока вследствие пандемии. Сокращение наблюдалось по всем видам штрафов», - добавляют в Сбербанке.
Анализируя траты россиян на АЗС, эксперты пришли к выводу, что с начала пандемии количество тех, кто предпочитает пользоваться личным транспортом уменьшилось несущественно — на 5,8%. А вот в общественный транспорт пассажиры предпочитали не заходить, к концу июля падение составило 26,3%.