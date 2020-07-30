60% населения Петербурга планируется вакцинировать от гриппа

Программа вакцинации от гриппа в Петербурге в 2020 году может охватить больше половины населения, заявила начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Лариса Соловьева.



«На 2020 год мы планировали охватить 2 700 000 человек. Это практически около 50% населения. Плюс так называемая вакцинация по эпидпоказаниям. Еще дополнительно 10% населения. В сумме мы хотели выйти на охват в 60% населения Петербурга», — рассказала она 30 июля в эфире канала «Санкт-Петербург».

Прежде всего прививают тех, кто имеет хронические болезни, а также детей, беременных женщин, призывников. По данным управления Роспотребнадзора по Петербургу, в 2019 году охвачены прививками от гриппа были 55% населения, в 2018-м — 50,8%, в 2017-м — 49,7%, в 2016-м — 41,5%, в 2015-м — 30,3%.