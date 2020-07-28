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28.07.2020 18:11
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Финляндия заподозрила два российских истребителя в нарушении воздушного пространства

Два российских истребителя Су-27 подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии 28 июля. Об этом сообщает министерство обороны Суоми.

Как уточняет оборонное ведомство, инцидент произошёл в Финском заливе напротив Хельсинки около двух часов дня.

Расследованием предполагаемого нарушения занимается Пограничная охрана Финляндии.

В последний раз российский самолёт, как заявили власти Финляндии, нарушил воздушное пространство Суоми 17 июля 2019 года. Полёт над чужой территорией длился две минуты. Однако обвинения финская сторона выдвигать не стала.

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Комментарии (2)

260928241
Финляндии показалось . Valio подтвердит .
Brit
Ещё немного поднажать и Финляндия вступит в НАТО.
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