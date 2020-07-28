Финляндия заподозрила два российских истребителя в нарушении воздушного пространства
Два российских истребителя Су-27 подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии 28 июля. Об этом сообщает министерство обороны Суоми.
Как уточняет оборонное ведомство, инцидент произошёл в Финском заливе напротив Хельсинки около двух часов дня.
Расследованием предполагаемого нарушения занимается Пограничная охрана Финляндии.
В последний раз российский самолёт, как заявили власти Финляндии, нарушил воздушное пространство Суоми 17 июля 2019 года. Полёт над чужой территорией длился две минуты. Однако обвинения финская сторона выдвигать не стала.